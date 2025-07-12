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娛樂 最新消息

歌迷珍藏10年金鑰匙 謝天重啟二姐演唱會

歌迷珍藏10年金鑰匙 謝天重啟二姐演唱會江蕙的粉絲興奮帶著10年前的金鑰匙重返高雄巨蛋，感謝天后復出開唱。
（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／高雄報導〕「二姐」江蕙封麥演唱會的鑰匙還在嗎？暌違10年，二姐復出開唱了，許多歌迷特別帶著二姐封麥演唱會的金鑰匙來看演唱會，這一把鑰匙歌迷珍藏了，沒想到還有開啟的一天，讓歌迷格外激動，還有歌迷說「感謝老天，把我們的天后還給我們！」

歌迷珍藏10年金鑰匙 謝天重啟二姐演唱會江蕙的粉絲興奮帶著10年前的金鑰匙重返高雄巨蛋。
（記者胡如虹攝）

10年前二姐江蕙在高雄巨蛋的封麥演唱會，當她把麥克風鎖進玻璃寶盒時，全場歌迷哭成淚海。當時從空中灑下的金鑰匙，被歌迷當成的珍貴的收藏。

昨晚二姐復出開唱，許多歌迷都帶著金鑰匙來看演唱會，很感謝二姐聽到歌迷的聲聲呼喚，願意再復出開唱，

有歌迷感性的說：「我們身上都有一條江蕙魂，所以 江蕙～是阮一世人的代誌。」 也有歌迷心疼二姐走過辛苦的抗癌之路，心疼又開心的說：「有妳真好，妳要多多保重，照顧好身體，繼續唱歌給我們聽，那就是世界之福了。」

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