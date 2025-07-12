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娛樂 最新消息

江蕙抗癌歸來 費玉清獻上浴火鳳凰-張學友出借專屬音控 周董阿妹送花祝福

江蕙重返舞台開唱，好友費玉清送上浴火鳳凰獻祝福。（記者陳慧玲攝）江蕙重返舞台開唱，好友費玉清送上浴火鳳凰獻祝福。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕國寶級天后江蕙復出歌壇堪稱演藝圈盛事，引退的費玉清送上高達220公分的巨型鳳凰祝賀；歌神張學友除了送花，同樣在巡演的他，特別把這10幾年跟著團隊的音響設計師、音控先讓給二姐，自己則用代班的人選，超級有情義。

張學友送上祝福花籃，迎接二姐復出開唱。（記者陳慧玲攝）張學友送上祝福花籃，迎接二姐復出開唱。（記者陳慧玲攝）

昨天江蕙在高雄巨蛋開唱，費玉清送上祝福談到：「江蕙是我非常重要的朋友，這次的復出演唱會對她來說意義非凡，所以我用一個承載著美好喻意的造型來傳達我的祝福！」

得知費玉清送上「浴火鳳凰」花牌，江蕙覺得很不好意思，直呼等到台北場再送就好了。對於江蕙再次復出歌壇，費玉清非常支持，覺得鳳凰象徵重生與希望，就像她經過沉澱、歷經過「無」到「有」後，能再次閃耀在舞台上，所展現的堅定和力量真的很動人，「祝賀她再啟美麗的篇章。」

費玉清送的這隻鳳凰由全羽毛打造，高220公分、羽翼展開寬260公分，以紅色與金色為主色調，氣勢非凡。

江蕙當年封麥，費玉清送的花牌上寫著：「歡迎反悔 再展金嗓」，這也像是所有歌迷的心聲，如今10年過去天后回歸，費玉清感動寫道：「再展金嗓 眾望所歸」。

張學友也傳訊給江蕙：「今晚二姐『無有』高雄場演出成功，GOOD SHOW，想你們的60+。」

周杰倫的花籃迎接一代歌后重返舞台。（記者陳慧玲攝）周杰倫的花籃迎接一代歌后重返舞台。（記者陳慧玲攝）張惠妹歡迎二姐回來攻佔大家的心。（記者陳慧玲攝）張惠妹歡迎二姐回來攻佔大家的心。（記者陳慧玲攝）

與江蕙情同姊弟的天王周杰倫也送花，並表示：「一代歌后，重返舞台，二姐開嗓，萬眾齊聲。」天后張惠妹則說：「親愛的二姐，歡迎妳回來，繼續霸佔我們的心。」

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