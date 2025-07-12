江蕙10年沒唱狂飆逾40曲 回歸舞台笑淚交織

江蕙演唱40多首歌，10年沒唱，一次唱個過癮。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕在《甲你攬牢牢》的配樂聲中，上萬歌迷昨晚在高雄巨蛋終於盼到天后「二姐」江蕙回歸歌壇！離開最愛的舞台10年，當江蕙從兩、三層樓高的高空舞台現身時，全場掌聲如雷，一整晚多達40多首歌曲，江蕙在台上有笑有淚，歌迷高喊「我愛妳！」她也不忘「說教」，提醒大家一定要做健檢。

江蕙（中）復出開唱內容豐富，好歌聲完全沒變。

（寬宏提供）

粉絲高喊我愛妳 天后唱第三首歌就哭了

江蕙在高雄、台北將展開23場演唱會，儘管努力放鬆心情，演出前穿著著袍子走來走去，甚至在前往高雄備戰演出的高鐵上，江蕙還輕鬆帶著限量LABUBU笑言：「女王帶著小甜心去高雄看江蕙演唱會。」但昨晚才唱完第三首歌《月娘啊聽我講》，她首次開口講話就哭了，只因她想起抗癌期間在醫院的情景。

請繼續往下閱讀...

江蕙對歌迷說：「謝謝你們，好漂亮喔，大家晚安大家好。」台下高喊我愛妳，江蕙說：「我也很愛你們，真的很愛你們。」透露原本第三首歌《月娘啊聽我講》，總導演陳鎮川希望她講完話再唱，江蕙說：「我說不要，講完再唱會哭，因為這首歌我在醫院每天唱這首歌。」說到這裡她忍不住哭了，接著繼續說：「唱這首歌希望可以受到保佑，讓我能夠再站在舞台上。」這時台下歌迷高喊加油。江蕙說：「剛說不會哭，現在看到大家忍不住了，對不起。」

提醒歌迷要關心爸媽健康 定期健檢

重返舞台，江蕙說：「我相信問大家好不好的時候你們更擔心我好不好？如果我不好不會站在這邊唱歌，我現在是健康寶寶啦，大家放心，阿蕙現在很好，我覺得自己很幸運，得到很多保佑，還有朋友鼓勵。」她也提醒歌迷：「身體健康很重要，做人子女要關心爸爸媽媽，每一年都要做健康檢查 好不好，沒有健康的身體沒有幸福的未來。」

另外江蕙演唱會上也邀請台灣最古老的明興閣布袋戲劇團擔任轉場演出，將戲台搬上大舞台，一首《下午的一齣戲》彷彿也道盡她對父親無盡的思念，江蕙談到父親之前是刻布袋戲偶出身的，也是操偶師，「小時候我都會幫爸爸的忙，拿著帆布蓋著戲棚，因為下大雨要保護布袋戲偶。」她說雖然滿身汗，但因為家裡是靠布袋戲賺錢的，還是要做。

這次江蕙換了8套服裝，風格各不同，昨晚首套華服非常重，她笑說：「比小豬還重，穿這衣服能唱歌不簡單。」之後直接在台上暗燈換裝，再現身已是短裙長靴，笑說：「這年紀穿這樣不好意思，但我的心永遠30歲！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法