晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊雅喆克服萬難找到援「手」 大罷免推《阿公餵食秀》

「Taiwan Action」公民罷免影片計畫昨推出由楊雅喆拍攝新作《阿公餵食秀》。（Taiwan Action提供）「Taiwan Action」公民罷免影片計畫昨推出由楊雅喆拍攝新作《阿公餵食秀》。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者組成的Taiwan Action公民罷免影片計畫，昨推出由楊雅喆執導拍攝的《阿公餵食秀》，希望透過影片中祖孫對話，提醒台灣人再怎麼分裂，家人還是家人。楊雅喆更直言︰「台灣已經沒有藍白，藍白就是完全的紅。」要大家挺住，一定要出來投票。

導演楊雅喆鼓勵大家和家人對話，並呼籲大家記得出來投票。（資料照，記者陳奕全攝）導演楊雅喆鼓勵大家和家人對話，並呼籲大家記得出來投票。（資料照，記者陳奕全攝）

楊雅喆認為，年輕人常想說服長輩，卻苦無對話空間，開口又怕吵架，「難聽刺激的話年輕人不要說，只要把這影片給老人家看就好了。」他也鼓勵大家學著拍自己的家庭對話：「每個家庭問題都不一樣，可以拍成短片，分享你們是怎麼處理的，讓別人參考。」

不過楊雅喆也透露，當初為了拍攝影片中「料理便當的手」一度找不到演員：「沒有人敢露臉，甚至連手都不願意借出來。」最後才請到一位資深的台派長輩幫忙出「手」，但對方還是堅持不說攻擊性台詞，只好另找人後製配音。

孫女則由歌手余佩真跨刀獻聲，拍攝全程遠端完成，展現低成本、高效率的製作方式。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中