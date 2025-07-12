楊雅喆克服萬難找到援「手」 大罷免推《阿公餵食秀》

「Taiwan Action」公民罷免影片計畫昨推出由楊雅喆拍攝新作《阿公餵食秀》。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由百位影視工作者組成的Taiwan Action公民罷免影片計畫，昨推出由楊雅喆執導拍攝的《阿公餵食秀》，希望透過影片中祖孫對話，提醒台灣人再怎麼分裂，家人還是家人。楊雅喆更直言︰「台灣已經沒有藍白，藍白就是完全的紅。」要大家挺住，一定要出來投票。

導演楊雅喆鼓勵大家和家人對話，並呼籲大家記得出來投票。（資料照，記者陳奕全攝）

楊雅喆認為，年輕人常想說服長輩，卻苦無對話空間，開口又怕吵架，「難聽刺激的話年輕人不要說，只要把這影片給老人家看就好了。」他也鼓勵大家學著拍自己的家庭對話：「每個家庭問題都不一樣，可以拍成短片，分享你們是怎麼處理的，讓別人參考。」

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不過楊雅喆也透露，當初為了拍攝影片中「料理便當的手」一度找不到演員：「沒有人敢露臉，甚至連手都不願意借出來。」最後才請到一位資深的台派長輩幫忙出「手」，但對方還是堅持不說攻擊性台詞，只好另找人後製配音。

孫女則由歌手余佩真跨刀獻聲，拍攝全程遠端完成，展現低成本、高效率的製作方式。

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