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娛樂 最新消息

GD攻蛋周邊商品賣爆 台粉朝聖拚模仿秀 5萬張藝術展門票搶光

「GD」G-DRAGON昨起在台北小巨蛋連唱三天，掀起萬名歌迷瘋狂（Galaxy Corporation提供）「GD」G-DRAGON昨起在台北小巨蛋連唱三天，掀起萬名歌迷瘋狂（Galaxy Corporation提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星「GD」G-DRAGON昨起在台北小巨蛋連唱3天，首場吸引萬名歌迷朝聖，這是他暌違8年再度來台，格外受到關注，周杰倫送上花籃寫著「GOOD SHOW」，楊謹華、王彩樺、許富凱、劉品言夫婦及網紅HowHow都是座上賓，朝聖GD的天王魅力。

王彩樺手持雛菊手燈欣賞GD演唱會，透露也會去看濱崎步表演。（記者廖俐惠攝）王彩樺手持雛菊手燈欣賞GD演唱會，透露也會去看濱崎步表演。（記者廖俐惠攝）茹曦酒店排周邊商品的人潮眾多。（記者廖俐惠攝）茹曦酒店排周邊商品的人潮眾多。（記者廖俐惠攝）GD周邊商品熱賣，雛菊手燈最受歡迎。（記者廖俐惠攝）GD周邊商品熱賣，雛菊手燈最受歡迎。（記者廖俐惠攝）

GD的「Übermensch」世界巡迴來到台北，周邊產品昨天上午9點在茹曦酒店開賣，儘管主辦禁止夜排，但仍有近百名粉絲在凌晨3時許出動露營椅、塑膠墊、電風扇等物品排隊等候。上午粉絲人潮更是多到把微風南京團團包圍，少說也要排個2、3個小時才能買到周邊。據悉，最受歡迎的周邊是雛菊造型手燈，且備貨量充足，賣最快的令人意外竟是拖鞋，讓網友忍不住笑說：「真的有夠台灣味。」

「南山權志龍」（右二）把300朵玫瑰花穿在身上，另3位粉絲則穿上「志龍宮」的背心，創意十足。（記者胡舜翔攝）「南山權志龍」（右二）把300朵玫瑰花穿在身上，另3位粉絲則穿上「志龍宮」的背心，創意十足。（記者胡舜翔攝）42歲的矮爸模仿GD在MAMA頒獎典禮上的裝扮。（記者胡舜翔攝）42歲的矮爸模仿GD在MAMA頒獎典禮上的裝扮。（記者胡舜翔攝）「鼓山權志龍」（左）模仿GD的開喜婆婆裝，與太太一起朝聖GD。（記者胡舜翔攝）「鼓山權志龍」（左）模仿GD的開喜婆婆裝，與太太一起朝聖GD。（記者胡舜翔攝）

除了周邊是戰場之外，小巨蛋外也像一場變裝比賽，25歲的「南山權志龍」砸下6000元，花了一個月將300朵玫瑰花縫在衣服上，42歲的「矮爸」則是動用媽媽的粉色外套、朋友的粉色褲子，以及小學兒子的假鑽戒當靈感，做出GD在日本MAMA的造型，成功化身「信義區權志龍」。

此外，GD的展覽則將在17日於台北101登場，展期為期近一個月，昨傳出近5萬張門票已經在20分鐘內搶購一空，十分驚人。

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