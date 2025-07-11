頑童新招瘦子扮機長 小春變空少大淵爽搭商務艙

頑童前進飛機維修棚拍攝MV，感到興奮不已。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「頑童MJ116」新歌《It’s About Time》MV規模升級，與星宇航空合作，不僅搭上豪華班機拍攝，更直奔菲律賓宿霧取景，瘦子也在MV中化身帥氣機長，而小春扮起空服員，大淵則爽當商務艙旅客，享受尊榮服務。

瘦子化身帥氣機長。（本色音樂提供）

MV開場，瘦子穿著機長制服現身停機坪，魅力爆棚；但坐進駕駛艙面對琳瑯滿目的儀器時，卻露出緊張神情，深怕不小心觸碰到任何一個按鈕，他笑說：「我有密集恐懼症啦！」

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大淵在MV中爽當商務艙旅客。（本色音樂提供）

這次拍攝更前進一般人難以進入的飛機維修棚，讓成員們興奮不已，大淵直呼：「以前就超想拍那種後面有飛機的MV了。」不過小春感嘆體力不如從前，他回憶：「這趟三天兩夜的拍攝，搭車時間比工作時間還要長，凌晨4點出發，拍飛機場景時已經是大半夜，雖然好玩，但真的累到爆，現在真的是不能再熬夜了。」

小春（左二）扮空服員。（本色音樂提供）

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