最美星二代-王瀅愛女遠征耶魯競賽 翁虹學霸女秀廚藝圈粉

王瀅（右）形容女兒最迷人的地方就是「她想贏的決心」。（鏡藝宏海提供）

〔記者傅茗渝╱台北報導〕演藝圈「星二代」話題不斷，除了遺傳明星父母的外貌與氣質，不少人更以自身實力證明「青出於藍而勝於藍」。王瀅14歲大女兒Siena年紀輕輕就遠征國際競賽；凍齡女神翁虹17歲女兒劉蒔，舉手投足散發明星氣場，圈粉無數，證明星二代不只是光環。

翁虹（左）17歲愛女劉蒔美貌不輸媽媽。（翻攝自小紅書）

「小貴婦」王瀅日前拍攝合體14歲大女兒Siena，她分享女兒兩年前遠赴耶魯大學參加「世界學者盃」總決賽，競賽內容涵蓋科學、歷史、文學等六大領域；Siena在校更是學生會主席，每週替校長彙報，是人人皆知的校園風雲人物。王瀅驕傲說：「我最崇拜她的一點是她很努力，她對喜歡的東西非常非常地堅持。」

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被譽為「最美星二代」的劉蒔活躍社群，拍攝「水晶廚房」系列菜單獲得不少迴響。不同於其他星二代急於出道，劉蒔雖對演藝圈好奇，卻不貿然踏入。目前在美求學，高三成績維持A級，爸爸甚至下達「禁愛令」，笑說要等考上好大學後才准談戀愛。

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