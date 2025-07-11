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江蕙五月天GD齊飆唱 南北3蛋尬音浪

江蕙今晚復出在高雄巨蛋開唱，彩排狀況非常好。（寬宏提供）江蕙今晚復出在高雄巨蛋開唱，彩排狀況非常好。（寬宏提供）

〔記者陽昕翰、鍾志均／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙今晚復出歌壇開唱，友人透露她彩排時的狀態非常好，到了高雄還來不及吃美食，全力投入排練；江蕙在高雄巨蛋的華麗回歸備受各界期待，而亞洲天團五月天坐鎮台北大巨蛋，台北小巨蛋則有韓國天王「GD」G-dragon時隔8年的演唱會，天后、天王以及天團都在同一天開唱，非常熱鬧。

江蕙五月天GD齊飆唱 南北3蛋尬音浪五月天的台北大巨蛋演唱會將在本週落幕。
（相信音樂提供）

江蕙病癒後復出，北高雙蛋將舉辦23場「無．有」演唱會。據悉，江蕙這陣子心情很放鬆，除了排練行程，私下包括麻辣鍋、牛排及燒肉都沒有忌口，時常趁空檔與友人相約。

江蕙五月天GD齊飆唱 南北3蛋尬音浪韓國天王G-dragon昨從仁川機場出發抵台。
（翻攝自X）

至於開唱前飲食是否會有調整，江蕙的友人透露：「白米飯一定要吃，這樣才會有體力。」而在彩排時，天后親民地在後台跟工作人員一起吃便當，還準備很多香蕉，要為演唱會備足體力。江蕙大前天就南下高雄彩排，搭車途中看到路上許多高雄美食都直呼好想念，上週傳出她身體微恙，其實感冒已經痊癒。

GD昨午從仁川國際機場出發，在仁川機場現身時，雖全身包緊緊，但入關前不時向旁邊粉絲點頭致意，毫無巨星架子。GD約傍晚6點左右抵達桃園機場，他以墨鏡、黑口罩、黑帽展現天王的「機場時尚」。GD來台班機未公開，由保鏢陪同走VIP通道，他向現場粉絲、工作人員親切打招呼，隨後搭乘商務中心電動車離開；十分寵粉的GD今年2月才發行新專輯《Übermensch》，3月起即自首爾展開世界巡演，台北場今起連唱3天，實名制門票一開賣就秒殺，人氣超旺。

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，今、明兩天在台北大巨蛋登場，也是台北站最後兩場的演出。唱片公司豪砸台幣2千萬元打造「MAYDAYLAND」，希望將演唱會的氛圍延伸至整個台北，吸引大批歌迷搶票朝聖，週邊造景也成為熱門打卡點。

其中的「公仔限時快閃活動」，五位團員的Q版公仔，分別現身在五月天生命中極具意義的五大地標，包括師大附中、西門町、北投、行天宮與淡水，吸引許多歌迷踩點搶拍。

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