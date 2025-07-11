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孫翠鳳首跨音樂劇 「沒鑼鼓聲」險唱不出來

孫翠鳳在《情人哏裡出西施》飾演吳王，霸氣揮劍。（全民大劇團提供）孫翠鳳在《情人哏裡出西施》飾演吳王，霸氣揮劍。（全民大劇團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫翠鳳、王傳一等人昨排練音樂劇《情人哏裡出西施》，孫翠鳳在歌仔戲演出經驗豐富，卻是第一次演音樂劇，感嘆「隔行如隔山」，她說排練的音樂少了主旋律和鑼鼓點，讓她直呼：「都不會唱歌了。」焦慮到甚至要和一起演出的女兒陳昭婷吞安眠藥才能入眠，她還打趣稱「藥還不夠吃，母女要互搶」。

孫翠鳳（前排左）和王傳一（前排右）在《情人哏裡出西施》拔劍相向。（全民大劇團提供）孫翠鳳（前排左）和王傳一（前排右）在《情人哏裡出西施》拔劍相向。（全民大劇團提供）

孫翠鳳坦言排練音樂劇後，曾萌生想退團的想法，「但來不及，老闆跟我說合約都簽了！」王傳一要她「走出舒適圈」，她苦笑回：「我幾歲了，還在地獄！」惹得現場哈哈大笑。

同場的王傳一也是獻出音樂劇處男秀，又唱又跳壓力頗大，好在舞台劇前輩林俊逸、林斌在排練時期總是成為他的「導盲犬」，帶領他走位、了解舞台劇專業術語等各種細項。

此外，王傳一也特別進行健康管理，透露自接演音樂劇後，每天跑步5公里，至昨天已連續跑了85天，練肺活量也練體力。

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