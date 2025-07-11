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楊麗花獲文化獎 霸氣喊「歌仔戲不老」

楊麗花（左）精神奕奕領文化獎，愛徒陳亞蘭陪同，接受媒體採訪時，俏皮展示手上的首飾和七彩指甲。（記者陳奕全攝）楊麗花（左）精神奕奕領文化獎，愛徒陳亞蘭陪同，接受媒體採訪時，俏皮展示手上的首飾和七彩指甲。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕80歲的「歌仔戲國寶」楊麗花獲頒第44屆行政院文化獎，昨親赴北市中山堂領獎章，她盛裝出席，配上閃亮鑽飾，精神奕奕，上台致詞時多次激動地說：「我還在發抖！」緊張心情可見一斑。

嗨秀七彩指甲 自豪健檢沒紅字

楊麗花感性表示，自己退居幕後多年，獲頒意義非凡的文化獎，深感榮幸與安慰「讓我覺得自己『這世人』（這輩子）的存在和奮鬥非常有價值。」她語重心長呼籲：「歌仔戲是好的教育，電視應該要播出，我楊麗花會老，但是歌仔戲有觀眾，就永遠不會老。」

楊麗花笑稱致詞時，心情很緊張，「因為要講的話都很重要，又要講台語，很怕沒講到」，自嘲不喜歡在大眾面前說話，一旁的陳亞蘭打圓場說：「她喜歡跟大家打成一片啦！但剛剛在台上孤軍奮戰又很緊張。」

楊麗花談到，在當年那個母語文化被看不起、非常艱難的時代，她成為一位歌仔戲演員，同時也是一個電視劇團團長，「我製作演出的歌仔戲，不但傳承忠孝節義，我跟所有愛台灣文化的人一直努力到現在，歌仔戲才會成為台灣最招牌的文化」。

除了親自領獎，楊麗花自曝兩個月前做健康檢查一切正常，三高不高、沒紅字，唯一的小毛病是「比較容易喘」，她6月與愛徒陳亞蘭、紀麗如等好友赴英國、法國旅遊十多天，坦言相較年輕時走馬看花，這趟行程較為悠閒。至於戰利品，陳亞蘭笑說：「她都在睡覺，沒買東西。」楊麗花也稱，此趟沒買什麼，主要是文化考察，看音樂劇、逛古堡，「最辛苦就是坐飛機十幾個小時」。

楊麗花（右）大方展示手上的閃亮亮的首飾和七彩指甲。（記者陳奕全攝）楊麗花（右）大方展示手上的閃亮亮的首飾和七彩指甲。（記者陳奕全攝）

楊麗花的造型也引起關注，身上閃亮亮的項鍊與耳環相當吸睛，被問哪一樣最貴，她打趣說：「都假的啦！」不忘強調：「這些都很便宜，喜歡就買」，但整體氣場十足，她主動秀出自己上色的七彩指甲，大方讓媒體拍照。陳亞蘭則笑說：「她的衣服多到大概可以領一百個獎都穿不完。」

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