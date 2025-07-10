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《人物專訪》YTR融融跨界電視主持「等20年圓夢」 節目名稱刺手臂 沒談酬勞秒接工作

融融從小就夢想當外景節目主持人，如今圓夢成功。（記者潘少棠攝）融融從小就夢想當外景節目主持人，如今圓夢成功。（記者潘少棠攝）

記者林欣穎／專訪

旅行型YouTuber融融日前接下八大《自由的旅行者》主持棒，他有感而發提到從小最喜歡看的就是外景節目，沒想到現在如願從觀眾變成主持人，他還將節目名稱刺在手臂上留念，更勵志嗨喊：「勇敢追夢真的很重要！」

融融會將旅遊過的國家標誌物刺在身上留念，這次則將節目名稱《自由的旅行者》刺在手臂上。（八大提供）融融會將旅遊過的國家標誌物刺在身上留念，這次則將節目名稱《自由的旅行者》刺在手臂上。（八大提供）

融融創立YouTube頻道7年，他以探索「冷門、少人去的地點」聞名，拍過印尼食人族、北韓、阿富汗等地，實際造訪超過70個國家，而讓他持續下去的動力源自於國小的夢想。融融從小學六年級就開始看《冒險王》、《世界第一等》，立志未來要成為外景節目的主持人，20年後，如今美夢成真，自曝當時心想「真的來了！」連酬勞都還沒談就立刻答應接下主持棒。

融融笑說，到了拍攝當天還是覺得很不可思議，而他過去7年來拍攝影片所累積的硬底子也讓他主持起來更加游刃有餘，「有夢最美，這個夢想會支撐你一直前行的力量，努力追夢就算沒有達成，最重要的是過程，你可以做到很多你想像不到的事情。」

節目中他與土耳其裔的圖佳搭檔造訪土耳其，他大推可以去安塔利亞享受地中海城市風情，直呼那裡很適合自駕旅遊；融融也說當地羊肉相當美味，「（羊肉）放血放得很乾淨，不會吃到羊腥（羶）味，還有『淡菜香飯』也很好吃，它小小的，可以吃一兩個就走，不用怕太佔肚子。」

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