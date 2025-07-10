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《人物專訪》楊正欣揭學運青年參政辛酸「逼哭觀眾」 《民主，練習中》十年磨一劍 自嘲人格潔癖發作

導演楊正欣將《民主，練習中》當作送給台灣人民的公民課，自豪穿上「打歌服」做宣傳。（記者陳奕全攝）導演楊正欣將《民主，練習中》當作送給台灣人民的公民課，自豪穿上「打歌服」做宣傳。（記者陳奕全攝）

記者鍾志均／專訪

大罷免遍地開花，扣緊時事的紀錄片《民主，練習中》由導演楊正欣耗時10年製作，記錄懷抱理想的年輕人返鄉參政的故事；楊正欣著迷素人參政的過程，為電影蹲點雲林，本身是台北人的她，笑稱：「逃離待膩的都市，其它什麼都好。」

聚焦雲林地方政治 記錄廖郁賢返鄉從政路

楊正欣坦言原先野心很大，想拍攝台灣女性從政主題，類似大河劇紀錄片的故事，包括記錄呂秀蓮、蔡英文等女性政治人物，後來因故計畫中止，改拍前雲林縣議員「阿賢」廖郁賢、她的幕僚傅銘偉等人，聚焦雲林地方政治；楊正欣認為年輕人的參政方式很有意思，就此定調紀錄片的發展。

《民主，練習中》記錄主角之一的廖郁賢返鄉從政，面臨地方勢力的威脅與挑戰。（海鵬提供）《民主，練習中》記錄主角之一的廖郁賢返鄉從政，面臨地方勢力的威脅與挑戰。（海鵬提供）

聊到紀錄片遇到的困難，楊正欣提到其一是原本到雲林縣政府拍攝，卻因影片涉及政治議題頻頻受阻，楊正欣強調拍攝並非謾罵政治人物，是希望任何有疑慮的從政人員都能來看電影，給予批評指教。

楊正欣自嘲「人格潔癖發作」，對主角阿賢太過熟悉，透露私下兩人會互罵「蕭查某」，笑稱任何缺點都看得太清楚，直到剪接時被她參政不放棄的精神給療癒。

坦言電影中沒有壞人 盼喚起公民力量覺醒

至於紀錄片描繪地方政治勢力，監製林正盛初期提出「影片中沒有壞人，缺乏衝突」，楊正欣解釋，片中阿賢面臨雲林背後張家勢力的遭遇，「我們沒證據去說人是大魔王，不過在台灣生活的人大概都懂。」

《民主，練習中》前後蒐集將近8T（記憶體容量）的影像素材，楊正欣光剪接就耗時近一年，日前到台東、台中、高雄、嘉義等地放映，看哭不少觀眾，有影迷回饋「太陽花11年過去，理想沒有不見」。

楊正欣表示，紀錄片是給民眾的一堂公民課，能討論地方政治、多元議題都很好，表示下半年還會去學校做推廣，自豪帶動國民意識已是功德無量。《民主，練習中》在台上映中。

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