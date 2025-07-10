告五人太多不能講 全寫入歌裡

告五人藉由新歌《有太多不能講》道出心聲。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠、實習記者黃珮涵／台北報導〕告五人相隔兩年推出第四張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，藉由新歌《有太多不能講》道出心聲，犬青坦承這幾年有很多聲音要面對，例如被網友評論音樂越來越「商業化」等，「要去解釋也很奇怪，好像要另闢戰場。我們只是在消化這些情緒。」雲安也說，面對風波他們通常不給予回應，但不代表不知道；他們會好好照顧自己，請歌迷不用擔心。

告五人驚喜公布要展開全新的Live House巡演。（記者陳奕全攝）

回顧這八年來的路，告五人很開心自己沒有放棄任何成為「告五人」的機會，他們剛組團時四處開車去演出，窮到還需要睡休息站，這張專輯已經前進英國殿堂級的「艾比路錄音室」錄音，面對資源大幅提升，犬青表示很有感，「但是以前也不覺得很辛苦，拿兩百塊錢的麥克風很快樂，現在也很快樂。」

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新歌取名《有太多不能講》是否就是訴說出道以來的心得？哲謙說他們遇到不開心的事情時，把感受寫出來，很快就會忘記，犬青也說這幾年確實會聽到許多聲音，「我們很無奈，但不代表不開心，正在學習如何消化。」雲安解釋：「很少回應不代表我們都沒聽到。我們在想辦法消化。」這次發片他也仍有去看網友的評論，看到不好的批評，雖然心中會大叫「你才不行、誰不行」，但也不會執著太久。

隨著發片，告五人也公布全新的「國泰世華銀行×Accusefive告五人 『Run, Run, Run! 黑夜狂奔』2025 Live Tour the World」將在8月開跑，會前進宜蘭、台北、台中、高雄開唱。

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