晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鑽石歌王林沖92歲辭世 天堂巡演

鑽石歌王林沖92歲辭世 天堂巡演林沖年輕時高大帥氣，輪廓很深，外型酷似貓王。（台灣優質生命協會提供）
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

〔記者胡如虹、陳慧玲、侯家瑜／台北報導〕「鑽石鑽石亮晶晶，好像天上摘下的星...」，以這首《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖前晚因感染吸入性肺炎，合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲，他一生熱愛舞台，談到未了心願，兒子Kevin透露：「他說想再風風光光開一場演唱會。」如今只能在天堂繼續高歌。

林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）

林沖曾罹患攝護腺癌3期，但他積極治療成功抗癌，6月中他才動了心臟瓣膜手術，手術很成功，術後1天半就轉到普通病房，沒想到復原休養期間感染肺炎病逝，兒子無奈說：「畢竟有年紀了，感染後修復能力有限。」林沖原本不想動刀，但醫生評估他的心臟瓣膜老化狹窄，身體裡好像有一顆不定時炸彈。臨終前，林沖還不甘心沒能站在舞台上告別觀眾，最後是兒子在他耳邊輕輕說，他回到上帝的身邊，可以不分日夜每天開演唱會唱歌給上帝聽，他才安息，永遠脫離病痛。

林沖年輕時是許多粉絲的偶像，所到之處都受到歡迎。（劉國煒提供）林沖年輕時是許多粉絲的偶像，所到之處都受到歡迎。（劉國煒提供）

林沖已把他的戲服等珍貴文物捐給「臺灣音樂館」，其中包括《大盜歌王》的戲服，曾為他舉辦生平第一場個人演唱會的華風文化負責人劉國煒表示，臺灣音樂館也很重視林沖，持續辦理他的文物典藏跟口述歷史紀錄等工作，林沖去年捐贈了第二批文物，包含8套秀服，還有珍貴的藍寶石歌廳、喜相逢歌廳、鳳凰歌廳演出等珍貴照片，這些文物在10月的流行音樂特展展覽中也會展示。

林沖舞台表演載歌載舞，十分性感帥氣。（台灣優質生命協會提供）林沖舞台表演載歌載舞，十分性感帥氣。（台灣優質生命協會提供）

17歲開始林沖就跟知名舞蹈家蔡瑞月習舞，多次得獎，也演過《黑貓與黑狗》等眾多電影，還曾代表台灣到韓國參加亞洲歌謠大賽獲得冠軍，原本他很想再次前往日本、香港等發展過的地方重遊，可惜只能留遺憾。

林沖非常喜歡自己這張帥氣照片。（劉國煒提供）林沖非常喜歡自己這張帥氣照片。（劉國煒提供）

林沖晚年致力公益，近20年與台灣優質生命協會緊密合作，足跡遍及全台社福機構，持續探訪失能長者與身心障礙者，用溫暖歌聲撫慰無數心靈。他成功抗癌後受洗成為基督徒，將病痛歷程轉化為鼓勵他人的力量。

林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）

即便3年前動刀導致行動不便，多次跌倒受傷，林沖仍不言退，堅持坐輪椅、拄拐杖繼續參與公益演出，以行動體現「人間國寶」的精神價值。如今他已安詳辭世，台灣優質生命協會將協助安排後續追思儀式，向這位用一生傳遞愛與希望的藝術家致敬，秘書長紀寶如也表示：「他的歌聲與精神，將永遠留存在人們心中。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中