鑽石歌王林沖92歲辭世 天堂巡演

林沖年輕時高大帥氣，輪廓很深，外型酷似貓王。（台灣優質生命協會提供）

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〔記者胡如虹、陳慧玲、侯家瑜／台北報導〕「鑽石鑽石亮晶晶，好像天上摘下的星...」，以這首《鑽石》紅遍亞洲的「鑽石歌王」林沖前晚因感染吸入性肺炎，合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享耆壽92歲，他一生熱愛舞台，談到未了心願，兒子Kevin透露：「他說想再風風光光開一場演唱會。」如今只能在天堂繼續高歌。

林沖61歲時進棚拍宣傳照，展現結實體格。（劉國煒提供）

林沖曾罹患攝護腺癌3期，但他積極治療成功抗癌，6月中他才動了心臟瓣膜手術，手術很成功，術後1天半就轉到普通病房，沒想到復原休養期間感染肺炎病逝，兒子無奈說：「畢竟有年紀了，感染後修復能力有限。」林沖原本不想動刀，但醫生評估他的心臟瓣膜老化狹窄，身體裡好像有一顆不定時炸彈。臨終前，林沖還不甘心沒能站在舞台上告別觀眾，最後是兒子在他耳邊輕輕說，他回到上帝的身邊，可以不分日夜每天開演唱會唱歌給上帝聽，他才安息，永遠脫離病痛。

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林沖年輕時是許多粉絲的偶像，所到之處都受到歡迎。（劉國煒提供）

林沖已把他的戲服等珍貴文物捐給「臺灣音樂館」，其中包括《大盜歌王》的戲服，曾為他舉辦生平第一場個人演唱會的華風文化負責人劉國煒表示，臺灣音樂館也很重視林沖，持續辦理他的文物典藏跟口述歷史紀錄等工作，林沖去年捐贈了第二批文物，包含8套秀服，還有珍貴的藍寶石歌廳、喜相逢歌廳、鳳凰歌廳演出等珍貴照片，這些文物在10月的流行音樂特展展覽中也會展示。

林沖舞台表演載歌載舞，十分性感帥氣。（台灣優質生命協會提供）

17歲開始林沖就跟知名舞蹈家蔡瑞月習舞，多次得獎，也演過《黑貓與黑狗》等眾多電影，還曾代表台灣到韓國參加亞洲歌謠大賽獲得冠軍，原本他很想再次前往日本、香港等發展過的地方重遊，可惜只能留遺憾。

林沖非常喜歡自己這張帥氣照片。（劉國煒提供）

林沖晚年致力公益，近20年與台灣優質生命協會緊密合作，足跡遍及全台社福機構，持續探訪失能長者與身心障礙者，用溫暖歌聲撫慰無數心靈。他成功抗癌後受洗成為基督徒，將病痛歷程轉化為鼓勵他人的力量。

林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）

即便3年前動刀導致行動不便，多次跌倒受傷，林沖仍不言退，堅持坐輪椅、拄拐杖繼續參與公益演出，以行動體現「人間國寶」的精神價值。如今他已安詳辭世，台灣優質生命協會將協助安排後續追思儀式，向這位用一生傳遞愛與希望的藝術家致敬，秘書長紀寶如也表示：「他的歌聲與精神，將永遠留存在人們心中。」

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