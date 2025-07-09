F.F.O忙內至琦僅14歲 團員演藝課業雙修壓力大

F.F.O出席代言活動，成員包括至琦（左起）、勝銘、鈞嘉、小新、彥旭、俊希以及加藤琉士。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、實習記者鄭毓昕／台北報導〕男團F.F.O推出全新專輯，立刻接下香氛品牌代言。昨天7人合體出席代言記者會，現場與30多位幸運粉絲互動，「忙內」至琦今年才14歲，暑假後將升上國三，面對即將到來的課業壓力，坦言壓力不小。

為了兼顧課業與演藝事業，至琦只能在上下通告、妝髮與等車的空檔念書，相當努力。他表示：「我覺得課業跟演藝事業都很重要，爸媽也希望我兩邊都能顧好。」更感謝同班同學分享筆記，讓他能順利複習。

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由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及日本成員加藤琉士組成的F.F.O，成員平均年齡只有18歲，目前都是學生身分。舞技出色的勝銘被團員推舉為隊長，除了自己苦練，也要肩負監督團員的責任。被問到「最難帶的成員」是誰？大夥異口同聲爆料小新最愛玩，排練時常即興表演「大風車」，還會幫大家「吹風」，笑翻眾人。

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