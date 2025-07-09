連晨翔床戲激戰孫淑媚 急討教劉品言

連晨翔（左）在《拜六禮拜》追孫淑媚時火力全開，戲外對待感情也勇往直衝。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺、實習記者黃珮涵／台北報導〕連晨翔上月宣布和劉品言已結婚，並即將升格爸媽的好消息，他昨和孫淑媚宣傳戲劇《拜六禮拜》，是他婚後首露面，除了秀婚戒外，也談這段姐弟戀的緣起。

大方秀婚戒 甜曝「沒避孕」早認定老婆是她

他說2人從去年底開始交往，交往之初就確定要與對方結婚，如今劉品言已懷孕4、5個月，代表交往2個月就懷孕，他害羞回：「這個是一個很突然的氛圍，準備太齊也很奇怪。」認了沒有避孕。

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連晨翔（左）和劉品言交往不到半年就閃婚。（翻攝自臉書）

他說去年和劉品言拍《舊金山美容院》，當時因對方氣場強大，其實很怕她，直到殺青才認真開始聊天。他欣賞劉品言有想法、做事果決的個性，深深被她吸引，「我們從去年底開始交往，那時我就跟她說『我想結婚』。」

連晨翔昨受訪時不斷摸著婚戒。（記者胡舜翔攝）

他也透露今年1月劉品言左腳踝骨碎裂，讓兩人有更多時間相處。他常推著坐輪椅的她約會、看電影，笑稱兩人就像日劇《美麗人生》的主角，還開玩笑說：「我有幻想自己是木村拓哉，她就翻我白眼。」

至於發現懷孕的過程，連晨翔表示劉品言一開始只說「月經沒來」，他便提議買驗孕棒，但劉品言不想面對。後來確定懷孕，連晨翔雖然有些衝擊，但心中立刻閃過的是：「我要寶寶。」雖然交往時間不長，他仍篤定地說：「我年齡也擺在那了，對婚姻本來就有想法。跟她相處之後，我就會想要老婆是她。」

此外，他在《拜六禮拜》和孫淑媚有激烈床戲，拍這場戲前，他曾問當時還沒交往的劉品言：「激情戲讓我好緊張，請前輩給我建言。」劉品言則回他「活在當下就好，因為親密戲越想會越卡」。

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