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趙小僑陪劉子銓抽兵種 劉亮佐擔心兒子像天兵

劉亮佐（左起）、趙小僑和劉子銓一家三口一起拍宣導片。（記者潘少棠攝）劉亮佐（左起）、趙小僑和劉子銓一家三口一起拍宣導片。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉亮佐、趙小僑、劉子銓首度合體拍攝癌症篩檢宣導短片，一家三口昨出席記者會，22歲的劉子銓近日收到兵單，日前抽兵種時，心跳飆升到133，當天是趙小僑陪同前往，她開心喊：「這是我人生第一次陪男人抽兵種。」

劉亮佐不擔心兒子入伍，他語帶輕鬆說：「他從小群育特別好，各種朋友都處得來。我反而擔心的是他像天兵，腦袋無法一個命令一個動作。」劉子銓忍不住反駁說：「說吃不了苦我還可以接受，但說我腦袋跟不上命令，我就不同意了。」劉亮佐立刻問：「摺棉被你可以？」劉子銓信心滿滿回：「我當然可以！有人在旁邊咆哮，當然馬上做。」父子逗嘴惹全場大笑。

劉子銓表示，目前還不知何時入伍，因為他還有2堂通識課要修，且年底還有音樂劇的演出，最快明年1、2月會從軍，趙小僑立刻叮嚀，要儘快完成學業。

一家三口首度合體拍宣導片，趙小僑忍不住抱怨，拍攝時劉亮佐不斷耳提面命，「連剛剛影片放出來，他還在跟我說『妳不應該講那句台詞，聲音太高了。』」劉子銓只好趕緊打圓場：「下一題。」

至於未來是否還想再合體拍攝？劉亮佐笑說：「一定要，下次才會進步。」話音剛落，趙小僑立刻搖頭反駁：「不是不是，我跟你講……」劉子銓見狀大喊：「完了，大家意見不一樣了！」逗笑全場。

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