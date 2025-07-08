與惡II結局收視奪冠 網封年度必看神劇

周渝民內斂演技封神，網友敲碗再拚戲王。（CATCHPLAY+提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕重磅台劇《我們與惡的距離 II》上週播出最終回，第九、十集時間線回到2022年，與首集首尾呼應，拿下週末中文劇收視冠軍。劇組在大結局前夕舉辦「最終回前夜祭直播」，演員與粉絲互動，網友盛讚編劇神級編排，封為「年度必看神劇」。

楊貴媚（中）在《我們與惡的距離 II》為兒子抱不平。（CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

最終回周渝民飾演精神科醫師馬亦森，細膩詮釋失去家人的痛，被譽為「能自由操控眼淚與鼻涕的演技神人」，備受看好問鼎金鐘戲王。謝欣穎飾演陳又茗，歷經20年終與原生家庭和解，她動情說：「這一切都很不容易，謝謝妳撐過來了。」

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薛仕凌飾演立委高政光，努力挽回人氣仍遭罷免，母親楊貴媚在謝票活動中高唱《人生的歌》感動全場，她笑說：「聽說很多人跟著哭，但我只擔心高音唱不唱得上去啦！」

此外，《人選之人》卜學亮、呂雪鳳驚喜客串，為「林君陽宇宙」留下伏筆。而重中之重的國民法官審判戲中，吳慷仁以第一季角色王赦回歸替劉子銓辯護，施名帥飾鑑定科醫師，最終周渝民在法庭上說：「交由你們決定。」呼應第一季，以開放式結局作結。

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