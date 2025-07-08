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Energy出輯 誓言ALL IN到底

Energy除了推出新專輯，還要舉辦簽唱會和演唱會。（相信音樂提供）Energy除了推出新專輯，還要舉辦簽唱會和演唱會。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕奪下金曲獎後，人氣男團Energy將於7月15日推出全新專輯《ALL IN》，坦言這張復出後的第二張專輯本來不在人生規劃中，是在粉絲無私的支持與鼓勵下誕生。

這次出擊，Energy決定不再放手，信誓旦旦說：「除了幸運外，更是要all in全力以赴，讓我們再次成為Energy！」在金曲獎加持下，新專輯目前已有兩首高點擊歌曲，《馬上去》與《High 5》MV點擊分別突破250萬次以及220萬次，還衝上KKBOX即時榜、週榜冠軍，並延續金曲獎年度歌曲《星期五晚上》氣勢，再度掀起全民舞蹈風潮。

正當Energy決定「全力以赴不再放手」，並珍惜再次合體機會時，又傳出坤達疑似和團員不合，前兩天他才和老婆柯佳嬿一起去大巨蛋看五月天演唱會，沒想到又被謠言中傷，對此他所屬相信音樂否認：「空穴來風不實傳言，目前Energy第二張專輯即將發行了，是最好的證明！五人非常團結，不合傳聞並不存在。」

Energy新專輯集結陳星翰、潘信維領軍，並邀請葛大為、蕭秉治、玖壹壹等共同創作，收錄8首新歌，實體專輯有精美紙盒還有40頁歌詞本，另推出限定版，附贈限量「能量五行鑽卡」和「同病相戀筆記本」讓歌迷收藏。

9月6、7日Energy會到高雄巨蛋舉辦「ALL IN全面進擊」演唱會，為答謝歌迷一路相挺，7月20日下午5點先在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦感謝簽唱會，演唱會購票可洽拓元售票系統。

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