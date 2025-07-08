Klang Ruler台灣安度7月5日末日預言 主唱秀戰利品

「Klang Ruler」貝斯手Kato Takumi（左起）、女主唱Yasuda Chihiro、Yonkey、吉他手Gyoshi、鼓手Shimisho來台演出遇上颱風來襲，主唱兼製作人Yonkey身上的帽子、衣服都是在台灣買的。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本新銳樂團「Klang Ruler」前天舉行首次台灣專場演出，來台偏偏遇上颱風「丹娜絲」來襲，他們感謝歌迷不畏風雨力挺，女主唱Yasuda Chihiro關心大家的安全，台粉們大聲回應「逮久補」（沒問題），讓她感受到台粉的熱情以及溫暖。

5名成員不到1年再度來台演出，他們在台灣友人的推薦下前往西門町逛街，笑說完全沒有用到中文，不知道為什麼台灣店員都會說日文，主唱兼製作人Yonkey則秀出身上的戰利品，帽子、衣服都是在台灣買的。

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由於他們演出前一天是「7月5日末日預言」當天，吉他手Gyoshi比較迷信，直呼「活著真好」，她不只擔心7月5日有末日，而是相信7月會發生大事，希望在末日前完成願望清單，包括睡到自然醒以及多去泡溫泉。貝斯手Kato Takumi則是完全不相信，「就算那天末日將至，我知道很多台灣粉絲都還在等著我們！」

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