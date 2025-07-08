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娛樂 最新消息

（胡如虹和她的藝人朋友們）洪敬堯力挺二姐復出 坐鎮江蕙演唱會

洪敬堯被江蕙指定當2025演唱會的音樂總監。（記者潘少棠攝）洪敬堯被江蕙指定當2025演唱會的音樂總監。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹 攝影／記者潘少棠

「二姐」江蕙的復出演唱會再過3天就要登場了，所有工作人員都緊鑼密鼓的彩排中，如何讓二姐復出開唱，第一首歌就震動全場、折服人心，身為音樂總監的洪敬堯自然壓力很大。

不過從溫文儒雅的洪敬堯身上，很少看到焦慮和壓力，因為音樂對他來說就像食物一樣，是生活的必需品，只會想今天要吃什麼，怎麼吃比較開心，不用焦慮有沒有東西可以吃。

★一生只做音樂 笑喊：高雄藍寶石畢業

身為寶島歌王洪一峰的兒子、金曲歌王洪榮宏的弟弟，洪敬堯的血液裡流著音樂的DNA，從樂手、編曲、製作到詞曲創作、歌手、演唱會和舞台劇的音樂總監，一輩子只做音樂這件事，我很好奇音樂對於他來說像什麼？他不假思索的回答：「像食物，每天都要吃。」

他從15歲就在Piano吧彈琴賺錢，一直到現在成為知名製作人、音樂總監，超過40年的音樂資歷，入圍過7次金曲編曲人獎，拿過兩座金曲專輯製作人獎，和周杰倫、周華健、江蕙、蔡依林都合作過，每次人家問他唸什麼學校畢業的，才會對音樂這麼專精，他都笑著說：「高雄藍寶石。」

洪敬堯常笑稱自己是高雄藍寶石出來的。（記者潘少棠攝）洪敬堯常笑稱自己是高雄藍寶石出來的。（記者潘少棠攝）

★血液流淌音樂DNA 眼看耳聽自學彈琴

洪敬堯沒有顯赫的音樂學歷，他的音樂歷練全來自於實地觀察和實戰經驗。從小跟著哥哥洪榮宏去西餐廳作秀，看著別人彈琴，他也跟著彈，15歲就上台當樂手。很多音樂人畢業於美國知名的伯克利音樂學院，他總是笑說自己是高雄藍寶石大歌廳、台中聯美西餐廳、台北東王西餐廳出來的。

「我爸爸本來也是要栽培我的，但因為後來他跟我媽媽離婚，就沒有辦法再教我了。」洪敬堯8、9歲的時候爸媽離異，他們兄弟跟著媽媽，他沒有機會跟著爸爸洪一峰學唱歌，卻憑著與生俱來的音樂天賦，跟哥哥去作秀時，眼看耳聽學會了彈琴，成了鍵盤手。

洪敬堯說他13歲的時候曾趁著跟哥哥洪榮宏去作秀，向一位日本老師學過3年的樂理，這3年的樂理奠定了他音樂基礎，讓他除了當樂手，也開始做編曲，成為華語歌壇的編曲大師。

★獲親邀控場演唱會 要給二姊滿滿安全感 

二姐這次復出開「無．有」演唱會，還親自打電話給洪敬堯請他當演唱會的總監。洪敬堯說接到二姐的電話時，還嚇了一跳，沒想到二姐會親自打電話給他。

洪敬堯說二姐的好歌喉眾所皆知，什麼歌都可以唱，舞台的掌握也很穩，他只是負責把二姐要唱的歌編好，讓演唱會的情緒更完整，也讓二姐更有安全感。

洪敬堯19歲就擔任周華健演唱會的固定鍵盤手，也在很多天王天后的演唱會中當過鍵盤手，演唱會舞台經驗豐富。這幾年比較著重在音樂總監和編曲上，很少看他在演唱會上彈琴了。他說前陣子跟二姐排練時，二姐也問了他：「阿堯，你很久沒有彈琴了哦！」他心想二姐是不是希望他在演唱會上彈琴，忍不住問二姐：「是呀！二姐，妳有需要我彈琴嗎？」結果二姐回他：「不用啦！你在演唱會上看著就好。」

洪敬堯沒有音樂學歷，靠著自學、精進，從西餐廳的鍵盤手變成金曲製作人、演唱會的音樂總監，他的經歷也證明了學歷不代表一切，在專業領域裡能走多久多遠，就看你自己了。

胡如虹（右）和她的藝人朋友洪敬堯。（記者潘少棠攝）胡如虹（右）和她的藝人朋友洪敬堯。（記者潘少棠攝）

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