（人物專訪）萬洛最後一搏奪帝 喜獲重生稱奇蹟︰終於能選擇想演的劇本

萬洛隆甘迦靠移工角色改寫人生，成為台北電影獎史上首位外籍影帝。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

泰星萬洛隆甘迦上週成為台北電影獎首位外籍影帝，萬洛的演藝之路相當勵志，他一度放棄熱愛的表演工作，卻因為遇到了電影《白衣蒼狗》獲得了重生，他以真摯的眼神點點頭，稱這一切都是奇蹟。

萬洛隆甘迦受訪時全程盯著訪問者的眼睛，態度認真又誠懇。（記者陳奕全攝）

★準備棄演當廚師 《白衣蒼狗》翻轉人生

萬洛接受本報專訪時，還不知道幾天後將成為影帝，他回想起從去年參加金馬獎到今年的北影，就像一場奇幻之旅，為他帶來非常多的能量。他數度感謝《白衣蒼狗》把差一點就放棄當演員的他拉了回來，因為在接到《白衣蒼狗》之前，萬洛已經準備好要去丹麥餐廳當廚師。

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《白》是萬洛的最後一搏，試鏡成功的他在片中飾演移工悟姆一角，夾在雇主、移工夥伴之間，搞得兩邊不是人，卻被迫為五斗米折腰。其實萬洛家境不算富裕，他將自己的人生以及朋友的故事加入到角色中，他與悟姆很像，並非一帆風順，幸運的是他有一直全力支持他的父母；只是萬洛的父母至今還沒看過電影。

萬洛隆甘迦在《白衣蒼狗》飾演移工，光靠眼神就能傳達出角色的悲傷和複雜情感。（牽猴子提供）

★自評表現85分 演員終極目標在法國

不只父母不敢看，連萬洛都捨不得讓父母看到他在片中遭受暴力。不過父母沒看到的，是萬洛在片中脫胎換骨的新樣貌，他坦言過去兩年能接到一次主演電影就很好了，沒戲拍時還會去當廣告案子的製片。在《白》片之後，他終於能夠選擇想演的劇本，萬洛感謝導演曾威量、尹又巧的賞識，若兩人再向他提出戲約，他絕對不會錯過。

他形容導演是廚師、演員是食材，在曾威量的烹飪下，他給自己打85分，因為還有進步的空間，不過萬洛笑說：「其實我內心有個數字，比這個還要高！」

台灣與泰國近年合作越來越密切，萬洛現在也聽著伍佰的歌曲學中文，他稱自己去過不少國家，台灣是其中一個讓他想住的地方，不管是人情味還是食物都非常好。不過他的眼光不侷限在亞洲，直言當演員的終極目標在法國，期盼與世界各地的人合作，為他帶來更多挑戰。

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