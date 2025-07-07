周遊淚送前夫張育安暗助喪葬費 張志群感念父親寵愛

張志群（右）在父親的告別式上致詞。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕知名製作人周遊的前夫張育安上月底病逝，享壽83歲，家屬昨舉辦告別式，「鳥來嬤」吳敏、蕭惠到場送最後一程，阮經天、江宏恩、林予晞送花籃致意，周遊戴著墨鏡到場，她神情哀戚、步伐緩慢，表示與前夫離婚後還是朋友。

周遊憶起前夫張育安，忍不住淚灑現場。（記者潘少棠攝）

周遊與張育安所生的兒子張志群致詞時，流露出對父親的不捨，在他的記憶裡，父親雖因事業繁忙、應酬晚歸，仍盡可能用自己的方式陪伴，「他不是完美的父親，但他是很寵我的父親」，他最後對父親說：「爸爸，今天有很多人來送你，在天上要保佑大家，你先去和爺爺奶奶團聚，我們未來再見。」

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周遊透露，張育安離婚後未再婚，兩人一直有保持聯繫，尤其這10幾年來她有持續關心前夫的病情，「我們講話都很簡單，只是問候、問安，關心病情，我幫我兒子在照顧他，進醫院都有去看他，有時候他稍微好一點了，打電話來還會開玩笑，說我越來越美。」

憶起前夫，周遊不時以手拭淚，提到得知張育安生病沒錢，她每個月固定給生活費、醫療費，每次都是李朝永去匯錢，且張育安住院時，她也會到醫院探望。對於外傳喪葬費是由她包辦，周遊表示都是兒子張志群在處理，自己只是暗中推動，「錢有什麼用，我不在乎，錢我看得很淡。」

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