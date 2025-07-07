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娛樂 最新消息

（人物專訪）窪田正孝尋找表演路上的正確解答 期待演台灣作品迸出新火花

窪田正孝出道將近20年展現多樣化的演技，是日本代表性演員。（記者王文麟攝）窪田正孝出道將近20年展現多樣化的演技，是日本代表性演員。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

窪田正孝出道近20年堪稱全勤演員，幾乎沒有工作空窗期，從早期的漫改劇《死亡筆記本》、《東京喰種》，到憑藉著《那個男人》奪下日本奧斯卡最佳男配角，跨足各種角色類型從未設限。

他近期接受本報專訪，透露自己熱情依舊，還在表演的道路上尋找「永遠看不到的正確解答」，不過他想告訴20多歲時的自己，「放輕鬆去享受吧！視野會更開闊。」

★沒執念一定要演主角  最滿意《13人刺客》

現年36歲的窪田正孝最近帶著新電影《惡夏》參加台北電影節，他飾演的反派金本是一個帶著神祕氣息、卻自認為實現正義的人物。窪田正孝形容，金本就像希斯萊傑詮釋的「小丑」般，瘋狂且深具個人信念，對男主角北村匠海造成強烈影響。窪田正孝雖然此次只是配角，不過他並沒有非演主角不可的執念，綠葉也能表現得很出彩，「我覺得在這部戲當中，每一個角色都有各自的價值。」

窪田正孝透過眼神、表情，靠著演技征服許多影迷的心。（記者王文麟攝）窪田正孝透過眼神、表情，靠著演技征服許多影迷的心。（記者王文麟攝）

談到演藝生涯最滿意的作品，窪田正孝提到三池崇史執導的《13人刺客：殊死血戰》，當年他才22歲，能與役所廣司、古田新太等12位實力派演員同場飆戲，讓他印象深刻，武打戲更是賣力在打。他秀出手指上的傷疤，「那時候不小心受傷，整個皮都掀起來，對我來說是個很懷念的傷口。」

★自立門戶握主導權  夫妻同心進軍國際

窪田正孝在今年3月離開長達19年的經紀公司，自立門戶重新出發，責任變重，大小事都得親力親為，他卻甘之如飴，做小事都覺得幸福。如今握有主導權，窪田正孝放眼世界，太太水川麻美則早他一步接到海外邀約，在去年來台拍攝台劇《零日攻擊》。

窪田正孝表示，夫妻倆對進軍國際都有相同的想法，這次隨行的口譯小雷就是水川麻美介紹的，因為水川麻美去年來台拍戲一個月，小雷都隨行在側，意外牽起夫妻倆與台灣的緣分。窪田正孝有感而發：「這樣人與人之間的連結，如果有緣分、機會能夠演出台灣的作品，真的是很棒的事情，看看能迸出什麼樣的火花，讓演技上更有趣。」《惡夏》將在8月15日上映。

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