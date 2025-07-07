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萬洛破紀錄北影稱帝 高伊玲母力封后

泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》奪下北影影帝后。（記者王文麟攝）泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》奪下北影影帝后。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影獎頒獎前晚落幕，影帝后得主令人驚喜，其中泰籍演員萬洛隆甘迦以《白衣蒼狗》踢走勁敵《我家的事》藍葦華，成為北影史上首位外籍影帝，首次入圍女主角的高伊玲擊退張艾嘉勇奪影后，實力不容小覷。

北影總監李亞梅（左）、導演張之亮說明北影評審內幕。（記者王文麟攝）北影總監李亞梅（左）、導演張之亮說明北影評審內幕。（記者王文麟攝）

北影總監李亞梅透露，萬洛在第一輪投票以7票勝出，與他競爭到最後的是藍葦華，評審讚賞萬洛在沉重的影片中，透過有限的語言給人安撫人心的力量，讓觀眾相信他是很善良的人。

于子育發文道歉，自認在北影獻唱表現不佳。 （翻攝自臉書）于子育發文道歉，自認在北影獻唱表現不佳。 （翻攝自臉書）

最佳女主角是兩位媽媽之爭，第一輪投票中，《我家的事》高伊玲以8票勝出，理由為角色貫穿全片，性格既隱忍又強勢，表演難度高，《女兒的女兒》張艾嘉透過人生經驗融合角色和故事，可惜票數不足落榜。

香港導演張之亮今年受邀擔任台北電影獎評審團主席，大讚台灣電影很多元化，演員大膽、勇敢很多，面對鏡頭一點壓力都沒有，尤其《破浪男女》、《金魚缸小姐》等作品有大尺度演出，直說台灣演員進步很多。

此外，擔任典禮演唱嘉賓的于子育則認了「沒唱好」，如同自己的世界末日，她透露收到台北電影節邀約時，二話不說就答應，並在典禮獻唱《孤味》、《盡在不言中》、《同款》等歌曲致敬「電影中的她」，不料因音準飄忽，演唱有些吃力，引來網友狂酸是「車禍現場」。

于子育當晚發文向觀眾道歉，表示沒做到應有水準，非常難過，不少網友留言安慰「人非聖賢」，也有人肯定她是「錦繡二重唱」出身，對於一次失手不必太在意。

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