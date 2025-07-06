《驚奇4超人》末日博士罹癌驟逝 朱利安麥克馬洪享年56歲

朱利安麥克馬洪今年現身時已比過去消瘦不少，沒想到昨傳出驟逝消息。（法新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕澳洲男星朱利安麥克馬洪驚傳驟逝！他曾演出影集《整形春秋》，並在電影《驚奇4超人》系列飾演反派「末日博士」，昨傳出2日在佛羅里達州清水市因癌症辭世，享年56歲。

朱利安的太太凱莉在聲明中表示：「我摯愛的丈夫朱利安麥克馬洪，本週已平靜離世，他勇敢的與癌症對抗到最後一刻。」

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朱利安麥克馬洪曾在電影《驚奇4超人》系列飾演反派「末日博士」。（翻攝自IG）

朱利安出生於雪梨，是澳洲前總理威廉麥克馬洪之子，演藝生涯始於澳洲電視劇，之後往好萊塢發展，最廣為人知的角色是在《整形春秋》中飾演自戀外科醫生克里斯汀特洛伊，還獲金球獎提名。

他曾分享在好萊塢打拚的心情，笑說︰「這裡是個很有趣的城市，有時候就像誰撐得久誰贏。」更回憶起初到美國時常覺得自己不夠好，永遠不會成功，笑說乾脆回澳洲，「正如許多人所做的那樣。」他突然過世讓影迷大感遺憾。

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