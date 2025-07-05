《人物專訪》劉子銓與惡2缺愛瘋魔 戲外笑擁滿滿愛

劉子銓自認從小被滿滿的愛包圍著長大。（公視提供）

記者蕭方綺／專訪

劉子銓在《我們與惡的距離》第二季中飾演縱火犯，以一場大火燒毀了周渝民原本幸福的家庭，因角色成長過程缺乏家庭關愛，加上反社會人格特質，常陷入情緒風暴。戲外的他卻截然不同，雖4歲經歷父母離異，7歲時迎來繼母趙小僑，他滿懷感恩地說：「我的家人給我滿滿的愛。」

《與惡2》拍攝期間長達5個月，他幾乎每天都進行高張力、大吼大叫的戲，情緒被角色牽著走。當時年僅兩歲的妹妹察覺他眼神不對勁，突然不願親近，讓一向寵妹的他感到格外失落。還有一次在捷運站，他為了繞過前方一對親熱中的情侶，脫口而出一句音量過大的「不好意思，借過一下」，引來路人側目。那一刻他驚覺：「我看到那對情侶，內心冒出『怎麼不讓路，親親我我有這麼重要嗎？』的想法，才發現角色已經深深烙印心裡。」

請繼續往下閱讀...

他的角色渴望被愛卻不可得，現實生活中的他則被滿滿的愛包圍著長大。他自認與爸爸劉亮佐、媽媽趙小僑的相處像朋友，他提到過去雖然早就想叫趙小僑一聲「媽媽」，卻一直找不到適當時機，直到妹妹一歲半開始模仿大人說話，他抓準這個機會「宣示」般地對趙小僑說：「寶寶越來越會學人講話，那我現在叫你媽可以嗎？」事後劉亮佐偷偷告訴他：「你媽開心到炸掉。」至於生母，他坦言早已失聯。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法