晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天同台告五人 瑪莎搞笑趕犬青下台

五月天再次邀請告五人當嘉賓，笑說他們太害羞。（相信音樂提供）五月天再次邀請告五人當嘉賓，笑說他們太害羞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚再次登上大巨蛋舉辦第四場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，這也是5525＋1新主題，邀請到嘉賓告五人合唱《給你一瓶魔法藥水》，還有雲安聽了會哭的五月天歌曲《溫柔》。另一驚喜是，金曲歌王蕭煌奇在台下，阿信當場許願想聽《你是我的眼》，蕭煌奇大方高歌全場歡聲雷動，瑪莎也誇太好聽了。

五月天大型看板和大小喵星人登上101大樓外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）五月天大型看板和大小喵星人登上101大樓外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）

由於之前在五月天演唱會串場影片中，瑪莎和雲安、哲謙曾組「靠五人」，因此昨晚瑪莎搞笑作勢趕人：「犬青下去，就算大腿露出來也下去。」大夥拱瑪莎不妨也露出大腿，但瑪莎說：「腿毛沒有刮，不敢露大腿。」犬青爆料雲安在家很愛模仿阿信說話，雲安也當場學阿信在《溫柔》裡的口白。

告五人即將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，特別前往倫敦「艾比路錄音室」錄製，阿信虧他們：「這是五月天嚮往要去的錄音室，但太貴了，消費不起，預算偏高了一點，但讓告五人去是值得的。」石頭、瑪莎這次也助陣告五人錄製新歌《快樂的事記不起》，歌迷都很期待。

另外在新的串場影片中，團員來到「5555」都變老了，沒想到老年瑪莎被虧：「手抖成這樣還能彈，真的需要一些勇氣。」再次拿瑪莎舊愛梁靜茹的經典歌曲《勇氣》開他玩笑，瑪莎則回，都過了30年了，還要繼續這樣虧他。

將近10年才再度回到台北開唱，瑪莎說：「五月天回到家，自己在台上可感覺到每個人一場比一場放鬆，出錯頻率也變高。」 阿信趕緊否認：「我還沒。」瑪莎只好自嘲：「就我，我對不起大家。」他也解釋：「在熟悉舞台上才有這感覺，我會盡量保持不要出錯。」

大小喵星人攀上101耗資900萬

配合五月天大巨蛋開唱，101外牆上也出現他們的巨幅海報看板，曾出現在五月天《諾亞方舟十週年特別版》線上演唱會的大小喵星人也登上了101巨牆，共耗資900萬，五月天給的驚喜無所不在。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中