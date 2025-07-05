五月天同台告五人 瑪莎搞笑趕犬青下台

五月天再次邀請告五人當嘉賓，笑說他們太害羞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚再次登上大巨蛋舉辦第四場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，這也是5525＋1新主題，邀請到嘉賓告五人合唱《給你一瓶魔法藥水》，還有雲安聽了會哭的五月天歌曲《溫柔》。另一驚喜是，金曲歌王蕭煌奇在台下，阿信當場許願想聽《你是我的眼》，蕭煌奇大方高歌全場歡聲雷動，瑪莎也誇太好聽了。

五月天大型看板和大小喵星人登上101大樓外牆，成為民眾搶拍焦點。（相信音樂提供）

由於之前在五月天演唱會串場影片中，瑪莎和雲安、哲謙曾組「靠五人」，因此昨晚瑪莎搞笑作勢趕人：「犬青下去，就算大腿露出來也下去。」大夥拱瑪莎不妨也露出大腿，但瑪莎說：「腿毛沒有刮，不敢露大腿。」犬青爆料雲安在家很愛模仿阿信說話，雲安也當場學阿信在《溫柔》裡的口白。

請繼續往下閱讀...

告五人即將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，特別前往倫敦「艾比路錄音室」錄製，阿信虧他們：「這是五月天嚮往要去的錄音室，但太貴了，消費不起，預算偏高了一點，但讓告五人去是值得的。」石頭、瑪莎這次也助陣告五人錄製新歌《快樂的事記不起》，歌迷都很期待。

另外在新的串場影片中，團員來到「5555」都變老了，沒想到老年瑪莎被虧：「手抖成這樣還能彈，真的需要一些勇氣。」再次拿瑪莎舊愛梁靜茹的經典歌曲《勇氣》開他玩笑，瑪莎則回，都過了30年了，還要繼續這樣虧他。

將近10年才再度回到台北開唱，瑪莎說：「五月天回到家，自己在台上可感覺到每個人一場比一場放鬆，出錯頻率也變高。」 阿信趕緊否認：「我還沒。」瑪莎只好自嘲：「就我，我對不起大家。」他也解釋：「在熟悉舞台上才有這感覺，我會盡量保持不要出錯。」

大小喵星人攀上101耗資900萬

配合五月天大巨蛋開唱，101外牆上也出現他們的巨幅海報看板，曾出現在五月天《諾亞方舟十週年特別版》線上演唱會的大小喵星人也登上了101巨牆，共耗資900萬，五月天給的驚喜無所不在。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法