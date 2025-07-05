北影頒獎巧撞末日預言！ 張榕容、夏宇喬認備妥避難包

張榕容（左起）、夏于喬、江齊、高伊玲4位準影后昨齊聚入圍酒會，坦言備妥避難包。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎、廖俐惠、實習記者黃珮涵／台北報導〕第27屆台北電影節頒獎典禮今晚登場，昨舉行入圍酒會，影帝入圍者全員到齊，藍葦華和萬洛直呼是陳柏霖粉絲，藍葦華說看《我可能不會愛你》時超愛他，萬洛則是學生時期就看《藍色大門》稱讚他外貌都沒變，讓陳柏霖當場超害羞。

在影后獎項廝殺的張榕容、夏于喬、江齊、高伊玲一同出席，提到今天是日本漫畫家的末日預言日，4位準影后不約而同表示已備好避難包。夏于喬說老公林書宇不在家，「如果世界末日一個人也太慘了吧！會有點寂寞。」讓住離她很近的張榕容霸氣喊 ：「今天來住我家，我家也沒人！」

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曾國城（右起）表示，很榮幸能與曾敬驊、施名帥、李康生等人一起入圍。（記者胡舜翔攝）

曾國城繼《小雁與吳愛麗》入圍金馬之後，再度獲得北影最佳男配角提名，他坦言經過金馬震撼教育之後，心情確實比較平和，也很開心能與李康生一起入圍。李康生先前爆出誤拿海膽的新聞，他昨天笑說「我看到海膽會怕」。

曾國城去年輸給了施名帥，無緣金馬最佳男配角，今年兩人再度對決，曾國城作勢不滿，不過強調沒有嫌隙，因為優秀的從業人員都會受到肯定，而北影更帶給他溫暖的感覺，就像參加一場派對一樣，讓他比較沒那麼緊張。曾國城瘦身3公斤之後，被大讚與曾敬驊長得很像，施名帥吐槽：「這是『曾』眼說瞎話！」笑翻眾人。

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