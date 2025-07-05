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Lulu「15分鐘」凍33顆卵！ 求薦「產地直送」覓精主

Lulu日前完成凍卵手術，取出33顆卵子，笑嘆還沒遇到讓她心動的精主。（記者王文麟攝）Lulu日前完成凍卵手術，取出33顆卵子，笑嘆還沒遇到讓她心動的精主。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵昨出席手機品牌記者會活動，近期她剛做完凍卵手術，Lulu說身體完全正常，她僅花15分鐘便取出33顆卵子，數量多到朋友笑稱她是「蒲公英姐姐」，不過目前還沒找到讓她心動的精主，更幽默喊話：「懇請社會大眾，推薦我可以『產地直送』的，我也喜歡這種自然的方法。」

Lulu透露身邊追求者不少，圈內圈外都有聊得來的對象，不過她擔心戀情容易見光死，「有很多潛藏的追求者，怕對方嚇到，就慢慢來。」而網路盛傳今天是「世界末日」，Lulu則認為這反而提醒大家，要珍惜每一天活著的時光。她也完全不忌諱討論身後事，至於財產分配？她笑說目前只先挑好遺照，剩下的她回去再寫。

Lulu這次接下手機代言，該品牌原先代言人是許光漢，眾人笑虧Lulu「搶下許光漢代言」，Lulu謙虛表示不敢當，還幽默說自己最近跟《當男人戀愛時》的導演殷振豪合作拍廣告，「我這樣是不是也算搶下許瑋甯工作，哈哈！」

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