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娛樂 最新消息

TWICE娜璉性感抵高雄 近千粉絲熱情接機

娜璉露肩、戴墨鏡現身小港機場，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）娜璉露肩、戴墨鏡現身小港機場，受到熱烈歡迎。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕等了10年！韓國天團TWICE的成員娜璉昨天下午2點多抵達高雄小港機場，近千名台灣ONCE（粉絲名）熱情接機，從入境大廳排到機場外，現場亮起娜璉代表色「天藍色」糖果燈海，十分用心。

昨天一大早就有不少粉絲在入境大廳接機，粉絲熱情拿出手燈、看板等應援物，還大方亮出珍藏的小卡，更準備一大袋零食，希望能跟娜璉分享。也有粉絲拉起「娜妹降臨，璉光乍現」的紅色布條迎接，實在很台灣味，現場氣氛十分熱烈。

娜璉昨露肩曬性感，戴墨鏡抵達艷陽高照的高雄，期間娜璉雖然沒有靠近粉絲幫忙簽名，不過以揮手方式向大家問好，並在保鑣的包圍之下，一路從入境大廳走到停車場後直接上車，時間大約90秒。

不過想要送禮物給娜璉的人可真不少，有一名男粉絲找到機會接近娜璉，想要遞出卡片、信件，娜璉轉頭發現嚇了一大跳，保鑣速度很快緊急阻擋，未讓男粉絲送出信件，成為意外的小插曲。

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