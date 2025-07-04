八三夭8月攻雄蛋不信末日說 不敢挑戰大巨蛋

八三夭新巡演將從高雄巨蛋起跑，團員也期盼能秒殺再加場。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025 生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」，這也是全新巡演的起跑站，主唱阿璞和「豆花妹」蔡黃汝感情穩定，被問到會不會在萬人演唱會上向女友求婚？他說自己個性低調，不會這麼做，今年也暫無結婚計畫。

近期台灣樂團陸續發生團員不合吵架，或是出走等問題，八三夭被問到成團至今是否出現過想解散念頭，阿璞驚吐：「每天都想解散！」但他解釋：「就像這次高雄演唱會主題『沒有翅膀的人』，玩樂團難免會受挫折，想放棄比得到成就感的時間多更多，大家都辛苦，5人5張嘴、5種生活，但還好我們是高中同學，沒有過不去的，就像7月5日世界末日傳言，大家都過得去，不用擔心。」其他團員也相信明天不會出現預言中的災難事件，「我們比較樂觀，相信不會結束。」阿璞還說：「大家過好今天。」

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今年八三夭會推出新專輯，目前進度6成多，但過年期間電腦硬碟壞掉，消失6首歌重錄，非常無奈。另被問到會想挑戰唱上大巨蛋嗎？阿璞直言：「去做會虧錢，可能家產都拿出來燒，汽車拿去賣，場租太高了。」八三夭高雄巨蛋演唱會門票7月12日中午12點開賣，購票可洽KKTIX。

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