江蕙復出倒數小感冒暫緩練唱 備戰演唱會狂喝蔬菜湯

江蕙高雄演唱會進入倒數，歌迷充滿期待。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔10年，天后江蕙終於要重新回歸她熱愛的舞台，7月11日起再登上高雄巨蛋開唱，演出進入倒數一週，歌迷都充滿期待，或許是去年已分別在國慶晚會和周杰倫演唱會上「暖身」，這次要辦演唱會，江蕙沒有外界想像的緊張，反而是一起工作的團隊都很緊繃，都希望江蕙的復出整體上力求完美。

原本江蕙已開始練唱，不過這幾天傳出身體微恙，她透露這次再登高雄巨蛋演出不緊張，心情很輕鬆、也很愉悅，非常期待開演，但可能是太放鬆，不小心著涼，出現小感冒情形，經紀人只好請她暫緩練唱，先在家好好休息，養精蓄銳華麗回歸。

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近日江蕙打給經紀人時，聲音是沙啞的，有點小感冒，所以暫緩這幾天的排練，不過她在家仍繼續練唱。前幾天為了讓江蕙完美上台，團隊都很緊繃，不管舞群或工作人員幾乎隨時戴上口罩，結果在練舞室練舞時，她發現舞者都戴口罩，覺得太辛苦了，直呼：「這樣怎麼跳舞？」貼心的告訴舞者拿下口罩，「我戴就好了」，非常暖心。

江蕙7月11日起到9月1日將在高雄巨蛋和台北小巨蛋唱23場，歌迷關心她是否能應付這麼多場演出，不過她體力方面練得不錯，應該不成問題。原本她為了演唱會已在家連喝好幾個月蔬菜湯，近日趁著排練機會，結束後都會和工作人員遍尋美食。

天生就愛唱歌的江蕙，因為不喜歡麻煩藝人好友，所以這次演出不會邀請嘉賓，加上她太久沒唱，剛好可以好好唱個過癮，也讓23萬歌迷聽個夠。

由於江蕙演唱會門票早在半年前搶空，近日高雄巨蛋場次已經開始寄票，提醒歌迷要記得收件。

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