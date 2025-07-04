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娛樂 最新消息

吹牛老爹當馬伕罪難逃 最慘恐吃20年牢飯

吹牛老爹深陷性侵醜聞，昨確定其中兩項罪名成立，他逃過終身監禁的重刑，但仍有可能最慘被關20年。（法新社）吹牛老爹深陷性侵醜聞，昨確定其中兩項罪名成立，他逃過終身監禁的重刑，但仍有可能最慘被關20年。（法新社）

〔記者許世穎、廖俐惠／綜合報導〕歐美嘻哈音樂大亨吹牛老爹面臨包含性交易、敲詐勒索、人口販運等一連串指控，在近兩個月庭審後，陪審團昨裁定其中兩項「運送人口從事賣淫」罪名成立，但較嚴重的罪項獲判無罪。

根據外媒報導，吹牛老爹聽聞判決後當場跪倒在地，頭貼在辯護席的椅子上，隨後站起身拍手，擁抱幾位律師。他雖逃過終身監禁的重刑，但恐將面臨最高20年的監禁。

劉亞仁曾獲得多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項，因涉嫌吸毒身敗名裂、事業中斷。（路透）劉亞仁曾獲得多座百想藝術大賞、青龍電影獎等獎項，因涉嫌吸毒身敗名裂、事業中斷。（路透）

★劉亞仁吸毒案定讞 緩刑2年免坐牢

面對官非的還有因涉嫌吸毒身敗名裂的韓星劉亞仁，他被指控在2020年9月至2022年3月期間，以美容手術睡眠麻醉為由，前後注射181次俗稱「牛奶針」的異丙酚，還涉嫌以他人名義44次違法取得共計超過1100顆安眠藥，並與友人崔某等人在美國呼麻，教唆他人吸食。韓國最高法院昨維持二審判決，判處他1年有期徒刑、緩刑2年，罰款200萬韓元（約台幣4.2萬元）。

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