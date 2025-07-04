瑞莎見證努力打敗天分 支持奪冠女兒Nika追夢

瑞莎（後）帶著8歲女兒Nika參與瑞星盃韻律體操賽。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺、吳孟儒／台北報導〕瑞莎過去是烏克蘭韻律體操國手，近年致力於培育台灣韻律體操選手。她所成立的瑞星韻律體操協會，從今起至6日在台舉辦「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」，邀請來自英國、美國、法國等15個國家、共228位選手參賽，其中包括她8歲的女兒Nika。

瑞莎昨受訪時坦言，過去其實不太看好女兒，認為她沒有天分。但她透露Nika是處女座，個性不服輸，即使生病發燒也堅持到場練習。今年Nika在全國賽中拿下團體組冠軍，讓她大為改觀。瑞莎感動表示：「我相信努力可以打敗天分，看到她這麼拚命，我會支持她追夢。」

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此外，瑞莎提到6月台灣前往保加利亞參加世界青少年韻律體操錦標賽時，在34個參賽國中排名墊底。她痛批台灣體操協會黑箱作業，指出協會內定參賽人選，甚至要求部分選手簽署放棄參賽的同意書，讓她十分痛心。她說：「希望未來比賽選拔能公平、公正、公開。我真的很愛台灣，就算手腳斷了，也會很努力。」瑞莎也提到自家的小選手們今年因年齡未達標而無法參賽，她擔心明年若制度未改善，選手們仍會被排除在外。

對此體操協會表示，任何賽事的選手選拔都是按照公開的遴選辦法，且辦法由體育署備查通過，絕對不可能出現內定情況，另外也沒有要求選手簽定放棄同意書。

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