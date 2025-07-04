（人物專訪）電話詐騙？ 大衛科倫斯韋獲邀演超人 要求導演先證明身分

大衛科倫斯韋在新版《超人》化身超人，對於新片相當有信心。（華納兄弟提供）

記者許世穎／專訪

新生代男星大衛科倫斯韋披上紅藍戰袍，在詹姆斯岡恩執導的《超人》化身新一代超人，回想接獲角色的那一刻，他笑說一度不相信電話的另一頭真的是岡恩。被問到岡恩說是受他啟發，才決定讓超人再度「內褲外穿」，大衛聽了當場笑說︰「我只是讓他覺得『可以放心這麼做』！」

大衛科倫斯韋（右）和詹姆斯岡恩合作《超人》，透露接到電話還懷疑不是本尊。（華納兄弟提供）

★回歸內褲外穿經典造型 不再強調起源故事

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大衛說當初電話是不明來電，對方又自稱是岡恩，讓他懷疑的問：「你能證明一下嗎？」直到岡恩親口邀請他成為超人，他才相信這個夢寐以求的角色，真的降臨到自己身上，「當下感覺很不真實，像是太空人被通知即將登月」。

導演岡恩此次直接把觀眾帶入一個充滿動作與冒險的世界，不再強調起源故事，對此大衛表示：「起源故事沒有被遺忘，但它不再是這次的重點。」他認為超人之所以歷久不衰，是因為他代表了「做好事、盡全力」的價值觀，「他是我們內心最優秀的那一部分，提醒我們每天起床，努力過好每一天。」

導演詹姆斯岡恩（左起）、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特合體宣傳《超人》。（華納兄弟提供）

★會笑會感動會驚艷 像搭雲霄飛車想衝二刷

片中超人穿回經典的外穿三角褲造型引發熱議，大衛笑說自己只是給了岡恩一點信心，讓他覺得可以大方保留這個設計，「超人不靠裝備或外型嚇人，不需要用形象彰顯力量。他的目標是讓人覺得親近、可以信賴，所以只需要接受，而不是硬賦予不存在的意義。」

對於新片，大衛掛保證將是一場充滿娛樂性與情感共鳴的冒險，「你會笑，會被感動，也會看到令人驚艷的動作場面。」更強調，必須在大銀幕上觀看的電影，「就像搭完雲霄飛車後馬上又想排隊重來一次，我已經等不及要再看一遍了！」《超人》將於7月9日在台上映。

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