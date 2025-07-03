遭爆開課斂財 寇乃馨喊冤倒賠30萬

寇乃馨（左）與黃國倫發展短劇平台遭爆開課斂財，昨親自澄清並說明課程安排。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人夫妻檔黃國倫、寇乃馨去年投入米奧繁星傳媒，看準中國短劇熱潮積極進軍市場，近期卻遭爆料要求試鏡者繳交9000元上表演課程，被質疑是變相斂財。昨兩人出席加盟直播平台記者會，親自澄清外界誤解，並強調當時投資700多萬元是真心拓展新事業，表演課部分更自掏腰包補貼逾30萬元，完全無營利意圖。

寇乃馨指出，當時海選約有2500人報名，最後僅錄取13人參加課程，課程以「全勤」為條件，授課老師皆為金鐘級演員，學生僅須繳納9000元車馬與學習費，所有場地、師資等開銷均由公司承擔。她不諱言推測爆料者可能是當初因無法全勤而遭婉拒者。

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黃國倫補充表示，課程結束後已舉行畢業典禮，場租、器材與教學成本高昂，會賠本開課單純只希望給新人機會。至於課程非免費的原因，寇乃馨也以自身經驗解釋，「我們真的想把短劇做起來，但免費的機會通常不被珍惜。」

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