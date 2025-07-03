魏嘉瑩《來生酒吧》MV邀瑞瑪席丹調酒耍酷

魏嘉瑩（右）邀瑞瑪席丹拍MV，演出酷帥的調酒師。（相映提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩邀請瑞瑪席丹客串《來生酒吧》MV，粉絲們紛紛稱讚「好帥」，兩人在拍攝空檔聊起來，居然都是金牛座，瑞瑪席丹說自己是RBF（天生臭臉），被人以為很難相處；小魏聽了直點頭：「學到一個新單字耶，我比較容易害羞，有時候想講話卻會不好意思攀談，所以常被誤會是不是不太聊天。」因為個性相同，兩人立刻開啟共通話題。

《來生酒吧 》創作靈感來自電玩cyberpunk2077的衍生動畫《電馭叛客：邊緣行者》，小魏說：「我通常會看到裡面的『愛情』故事，在動畫裡是Bad Ending，但我的版本希望是個Happy Ending。」

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MV中特別請來瑞瑪席丹飾演酒吧中的調酒師，也像是引渡人，小魏感性地說：「祝福大家，希望在大家低潮的時候，也都能遇到一位引渡人。」《你不必無時無刻維持完美的笑容》推出一個多月，小魏也宣布新專輯的巡演即將從週末（7月5日）於華山劇場起跑。

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