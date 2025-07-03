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娛樂 最新消息

吳申梅受封大巨蛋富翁 期待江蕙復出開唱

吳申梅朝聖五月天大巨蛋演唱會，覺得歌迷都超級熱情。（吳申梅提供）吳申梅朝聖五月天大巨蛋演唱會，覺得歌迷都超級熱情。（吳申梅提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅上週日到台北大巨蛋朝聖五月天的演唱會，截至目前她已集郵看了周杰倫、張惠妹、林俊傑以及五月天等大咖的演唱會，被歌迷封為是「大巨蛋富翁」，接下來她更期待天后江蕙在北高巨蛋展開的復出演唱會。

有趣的是， 吳申梅看五月天大巨蛋演唱會太忘我，當阿信高唱夯曲《志明與春嬌》時，她不小心太入戲，直接站起來對著舞台上的阿信興奮大喊：「春嬌在這裡啦」，沒想到周圍粉絲聽了都轉頭竊笑，她才發現自己太投入了，覺得很不好意思。

吳申梅表示，出道至今她只辦過兩場個人演唱會，只是每次朝聖其他歌手的演出都格外興奮，「我很幸福，因為我的興趣就是我的工作，也是我最愛的音樂。」更希望透過觀摩吸取舞台經驗，未來有一天能夠在舉辦大型個唱。

吳申梅與陳孟賢合唱的新歌《愛的感覺》很受歡迎，組合還被粉絲湊對封為「賢梅CP」，陳孟賢開心表示：「能跟吳申梅合作真的很幸運，歌聲甜又超專業，整首歌錄下來非常順！」

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