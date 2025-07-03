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娛樂 最新消息

告五人傻瓜封面 踩出光影異想世界

告五人將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（相信音樂提供）告五人將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，力邀曾為YOASOBI、三吉彩花拍攝的藝術家Miss Bean操刀主視覺，她以擅長的燈光陰影變化，還有夢幻又強烈的鏡頭語言，捕捉出告五人音樂中獨特的異想世界。對於這次的合作，告五人驚呼連連，滿意直誇：「完全超乎我們的想像，這麼繽紛的顏色是我們以前沒有嘗試過的，再融合Miss Bean的美學真的很棒，拍攝過程都很順利。」

哲謙談到：「拍攝現場攝影師Miss Bean花了很多心力在對黑白格子的間距和角度，她很細心地對齊每一條線，最後成品讓我們超驚艷。」而在專輯封面的拍攝過程，Miss Bean不斷鼓勵三人隨性擺動，盡情玩樂、或坐或站、甚至全速奔跑，在不被黑與白侷限的選擇之路上，隨著一張張照片，告五人也一步一步把「傻瓜」的輪廓慢慢踩出來。雲安則說：「這條路很有趣，雖然可能會有點危險，但這就是我們走過的路，我們想把經歷過的這些，透過音樂、透過視覺，好好的完整呈現給大家。」

告五人分享出道至今做過最重大的人生選擇，就是2017年雲安找來犬青、哲謙一起組團，雲安分享：「組團其實這件事情是很順其自然的，我選擇過很多次，每一次都用盡全力去相處、磨合，最後就是我們變成『天生一對』。」犬青也補充表示：「過去面對選擇總是對或錯，但進到這個圈子之後，剛好就像這張專輯要傳達的，沒有所謂的好選擇或壞選擇，只是不同的路，看你要走哪一條而已。」

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