晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

丁寧誇洋尪帥到天花板 見劉書宏心跳加速

丁寧（左）、劉書宏在《拜六禮拜》戲中飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）丁寧（左）、劉書宏在《拜六禮拜》戲中飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧和劉書宏在台劇《拜六禮拜》中飾演一對歡喜冤家，這也是他們第一次合作，丁寧昨受訪時直率點出2人拍完第一天戲後，「我去Google劉書宏，想了解這個人，結果全是花邊新聞，怎麼都很少看到你戲劇工作？」語帶調侃暗指他沒有代表作。巧的是劉書宏受訪時又再添一則花邊話題。

外界以為他這幾年處於空窗期，因他曾在節目中多次提及前女友鄭茵聲，也與通告藝人詩亞在節目中配對，他坦言：「上節目就是要效果，都是主持人帶的。」他自爆2021年和鄭茵聲分手半年，和圈外女友展開新戀情，2個月前剛結束這段3年戀情。

此外，丁寧提到2人合作的第一天就拍了許多親密戲，開拍前壓力很大，她笑說：「大家都知道我先生帥到天花板，能讓我看上眼的男生真的有限，但我一看到劉書宏就心跳加速。」好在開拍之後她覺得劉書宏表現很好，特別傳訊息給他說「今天謝謝你，你的狀態很幫助我」，劉書宏得到前輩的肯定相當開心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中