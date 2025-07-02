丁寧誇洋尪帥到天花板 見劉書宏心跳加速

丁寧（左）、劉書宏在《拜六禮拜》戲中飾演一對歡喜冤家。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧和劉書宏在台劇《拜六禮拜》中飾演一對歡喜冤家，這也是他們第一次合作，丁寧昨受訪時直率點出2人拍完第一天戲後，「我去Google劉書宏，想了解這個人，結果全是花邊新聞，怎麼都很少看到你戲劇工作？」語帶調侃暗指他沒有代表作。巧的是劉書宏受訪時又再添一則花邊話題。

外界以為他這幾年處於空窗期，因他曾在節目中多次提及前女友鄭茵聲，也與通告藝人詩亞在節目中配對，他坦言：「上節目就是要效果，都是主持人帶的。」他自爆2021年和鄭茵聲分手半年，和圈外女友展開新戀情，2個月前剛結束這段3年戀情。

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此外，丁寧提到2人合作的第一天就拍了許多親密戲，開拍前壓力很大，她笑說：「大家都知道我先生帥到天花板，能讓我看上眼的男生真的有限，但我一看到劉書宏就心跳加速。」好在開拍之後她覺得劉書宏表現很好，特別傳訊息給他說「今天謝謝你，你的狀態很幫助我」，劉書宏得到前輩的肯定相當開心。

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