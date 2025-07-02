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娛樂 最新消息

多米妮克回歸《鋼鐵心》 安東尼拉莫斯喊話台粉捧場

安東尼拉莫斯（右）接受專訪時喊話要台灣觀眾對《鋼鐵心》按讚，多米妮克索恩則送上愛心。（漫威影業提供）安東尼拉莫斯（右）接受專訪時喊話要台灣觀眾對《鋼鐵心》按讚，多米妮克索恩則送上愛心。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕多米妮克索恩在漫威最新影集《鋼鐵心》飾演天才少女「莉莉威廉斯」，她在影集中承襲鋼鐵人的精神，戲外「鋼鐵人」小勞勃道尼也親自送上祝福，讓她感動表示：「這是極大的肯定與鼓勵！」飾演反派的安東尼拉莫斯則說：「沒人能取代小勞勃道尼！」

多米妮克索恩在影集《鋼鐵心》繼續飾演天才少女「莉莉威廉斯」。（漫威影業提供）多米妮克索恩在影集《鋼鐵心》繼續飾演天才少女「莉莉威廉斯」。（漫威影業提供）

多米妮克繼《黑豹2：瓦干達萬歲》後，再度回歸飾演莉莉，穿上自製裝甲展開個人冒險，她形容像是全新體驗，很感謝小勞勃的鼓勵，還說小勞勃的支持非常特別，「他的祝福彷彿是一種額外的肯定與鼓勵，提醒我享受這一切，並全心投入其中。」

小勞勃道尼親獻祝福。（翻攝自IG）小勞勃道尼親獻祝福。（翻攝自IG）

首度加入漫威電影宇宙的安東尼則直呼是夢想成真，由於他曾說自己飾演的「紅兜帽」是最酷反派，甚至連接下來將化身「末日博士」的小勞勃都問：「你不是要取代我吧？」讓他直說：「我不太記得自己說過是『最酷的』，不知道為什麼大家總是這樣問我！」對於是否能取代小勞勃，安東尼急著強調：「我沒有要取代他，也沒有人能取代他，沒有人！」

由於影集的結尾留下懸念，被問及是否已有第二季計畫，安東尼笑回：「這應該要問鮑勃艾格（迪士尼執行長）和凱文費吉（漫威影業總裁），其他的就要靠你們幫忙了，讓所有台灣人都來看這部影集。而且喜歡記得點『讚』，不是『倒讚』！這樣我們才有機會看到後續發展！」《鋼鐵心》已於Disney+上線。

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