《魷魚遊戲3》考驗人性 李政宰很絕望

李政宰經歷《魷魚遊戲》三季拍攝後，相信人和人之間相處能變得更加幸福。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕夯劇《魷魚遊戲3》上線後熱度未減，李政宰飾演的成奇勳經歷共三季的拍攝，不免感到鬆一口氣。李政宰在第三季躺進棺材，被送回參賽者休息區，回想該畫面，他忍不住笑說︰「很奇妙，同時又好像被戲弄的感覺，覺得很憤怒。」

李炳憲最難以接受躲貓貓遊戲，認為互相殘殺最殘忍。（Netflix提供）

第三季為系列最終章，李政宰認為，最終主題不只有「要不要相信人性」，更著重於人和人之間如何溝通、相處會變得幸福；不過戲中成奇勳經歷痛失摯友，最大感受是絕望，陷入自暴自棄中，但李政宰坦言，在現實中會扮演鼓勵人的角色，希望大家別輕易喪志。

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至於在大魔王的跳繩遊戲中，李政宰分享一半是實景，一半是CG特效，在很多人一起跳的時候，必須配合拍子節奏，這部分很困難。

戲中演出李政宰宿敵的李炳憲，化身遊戲幕後負責人，問他認為哪個遊戲最殘忍？李炳憲回答是「躲貓貓」，因為參賽者得互相殘殺，坦言如果是自己收到邀請，「我想我一開始根本就不會參加遊戲。」不過李炳憲也稱，看到成奇勳為遊戲堅持不懈的模樣，「讓我不由自主產生了自卑感，還有莫名出現的嫉妒心。」

《魷魚遊戲》探討人性本質，在當今全球混亂時代備受討論，問及究竟相信人性本善或本惡？李炳憲坦言沒有明確答案，相信沒有任何人能一口斷定。《魷魚遊戲3》全6集在Netflix獨家上架。

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