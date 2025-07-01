A-Lin挺琟娜譜新歌 打造閨密創作營

A-Lin（右）、琟娜情同姐妹，工作、生活都很緊密。

（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin力挺師妹「Verna」琟娜，兩人共創新歌《糾結重啟》，A-Lin親自下場擔任配唱製作人，琟娜錄音時還一臉自信問：「這段旋律不會太老派吧？」誠實的A-Lin面露尷尬又不失禮貌的微笑回答：「嗯，會耶。」當場笑翻整座錄音室。

從舞者出身到《聲林之王》嶄露頭角，琟娜的轉型過程中，一路有A-Lin在背後力挺，並受邀擔任A-Lin巡演的嘉賓，這次姐妹倆更打造了屬於彼此的「閨密創作營」。

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A-Lin親自掌舵詞曲、配唱製作到女女對唱，誇琟娜是「遇強則強」的典型代表，是「會默默加倍準備的女孩」，就像學生時代說自己沒讀，其實全都準備好的類型，「她會默默把建議帶回家，第二天就交出完全不同的版本，讓人超驚喜！」

琟娜也形容，「整個過程像上一堂不想下課的課，但又想趕快做到A-Lin姐滿意的樣子。」而在音樂合作之外，兩人私下也情同姐妹，不但一起慶生旅行、喝酒談心，甚至遠赴美國共遊Coachella音樂節，從生活到創作，無話不談。

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