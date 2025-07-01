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周董揪郭富城裝可愛 嗨跳兒歌Baby Shark

周杰倫（右）和郭富城熱舞，氣氛超嗨。（杰威爾提供）周杰倫（右）和郭富城熱舞，氣氛超嗨。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫前晚在香港啟德體育園主場館順利完成「嘉年華」巡演，連續3晚吸引12萬人朝聖，場場嗨翻。

周董揪郭富城裝可愛 嗨跳兒歌Baby Shark周杰倫（右）和郭富城相隔18年再次同台，回憶滿滿。
（杰威爾提供）

繼山下智久之後，最終場周董再給歌迷驚喜，邀請到香港天王郭富城當嘉賓，全場瘋狂。 距離上次兩人一起表演已經相隔18年，周董直呼這是「歷史性的一刻」！

周董有3個可愛兒女，郭富城老婆也懷了第三胎，即將和周董一樣成為三寶爸，兩人同台熱跳兒童界神曲《Baby Shark》，據悉是周董指定，因為過去他看過郭富城跳這舞蹈在網路掀起熱潮，覺得有趣。

這次周董也和郭富城合唱《永遠愛不完》，這是周董的創作，當時是紀念郭富城出道20年所寫的作品，這次合唱更有意義，另外周董也幫歌迷謀福利，請郭富城獨唱《狂野之城》。

太久沒同台，周董回憶滿滿，自爆剛出道時某次郭富城來台宣傳，得知天王喜歡跑車，他當時也買了一輛新車，迫不及待想要秀給天王看，特別開著新車到郭富城用餐的麻辣鍋店，笑說：「我直接把郭天王帶走，也沒問他吃完沒，因為我太想秀！」周董把郭富城載去他家，還一起打撞球。

另外周董也難忘，某次拍攝廣告，他跟「仔仔」周渝民想整一下大家，假裝生氣打架，他跟仔仔串通好，拍照的時候故意丟小石頭，想看看在一旁化妝的郭富城有沒有被他嚇到？

周董笑說，當時在現場的陳冠希都嚇一跳，但郭富城卻很鎮定。前晚郭富城說：「因為我知道這一定是假裝的嘛！演戲而已，我一看你們這種感覺不真實啊！」周董笑說：「影帝在這裡！當時我真的是『關公面前耍大刀』。」

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