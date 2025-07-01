挪威男星靠交友軟體找到《愛》甜戀7年 讚台灣治安敢夜逛公園

挪威演員塔優雅各布森（左）、安德莉雅霍維格為新片《關於愛》參加台北電影節，對台灣留下美好印象。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕挪威影后安德莉雅霍維格、男星塔優雅各布森攜主演新片《關於愛》出席台北電影節映後，兩人首次來台對寶島印象佳，安德莉雅大讚炎夏充滿異國情調，誇台灣人友善有禮貌，塔優說台灣治安好，晚上一個人去公園也不害怕。

《關於愛》探索現代男女親密關係，飾演男同志的塔優教安德莉雅透過交友軟體尋找Mr.Right，現實中塔優透過軟體認識現任女友，自2018年交往至今感情甜蜜，讓一旁的安德莉雅聽了笑說沒試過，但既然有成功案例，相信能找到真愛。

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兩位主角皆以《關於愛》入圍有「挪威奧斯卡」之稱的阿曼達獎，塔優開心表示這是首次以演技獎獲提名，認為被看見是一種榮耀，也有助於電影宣傳；安德莉雅坦言與同片演員一同入圍雖然感動，但也因為競爭心態使得心情有些複雜。

塔優在片中演同志，除了向身邊朋友討教，也透過閱讀小說文字帶入表演情境，表示和安德莉雅合作，從她身上學到觀察力和許多演戲的經驗。安德莉雅則說塔優是「天生的傾聽者」，是很難得的特質，很享受和他一起工作。

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