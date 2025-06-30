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魏如萱二度封后明年再攻蛋 李竺芯嗨擒3大獎乖乖還歌債

魏如萱二度封后明年再攻蛋 李竺芯嗨擒3大獎乖乖還歌債魏如萱搶下第二座華語歌后，獎金捐兒童公益單位。
（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠、陽盺翰／台北報導〕魏如萱本屆金曲獎風光搶下第二座華語歌后獎項，慶功時拋出好消息，明年上半年將再度攻蛋；李竺芯前晚勇奪台語歌后、最佳台語專輯及年度專輯三項大獎，成了大贏家，接下來要乖乖還歌債；新科台語歌王陳以恆也透露下半年有專場的計畫。

李竺芯（左）金曲慶功，黃韻玲到場祝賀。（記者胡舜翔攝）李竺芯（左）金曲慶功，黃韻玲到場祝賀。（記者胡舜翔攝）

得獎當下，魏如萱緊抱蔡健雅後才上台，她打趣第一次得獎時表情猙獰，所以這次先遮住臉，壓抑想哭的情緒，把想說的話講完。之前她曾喊話要是能得第二座獎，就能把第一座獎座磨成粉、分送給大家，對於這個想法，她笑稱：「建騏（製作人）不給我磨，但我是認真想磨。」也會把歌后的獎金捐給兒童相關的公益單位。

至於她走紅毯的造型，有網友認為白色的燈籠褲像小baby穿尿布，她先虧網友「你不懂啦！」昨又在社群高EQ回應，她94歲的奶奶腳不方便仍不願意穿尿布，「如果你們覺得我的褲子很像尿布也沒關係，我就是要穿給我奶奶看，你看你看，這樣很可愛吧，很像唐老鴨～呱呱！」

李竺芯慶功宴與恩師黃韻玲合體受訪，她透露常到花蓮秘境裸身沖瀑布，黃韻玲被問到要不要跟她一起裸泳，嚇得趕緊拒絕，並爆料李竺芯真的不太正常，形容李竺芯聊天充滿「禪」意，有時候音樂創作到一半，就會打赤腳，開始吸收宇宙電波。

李竺芯接下來除了籌備新專輯，還有許多歌債要還，她也鬆口單身多年，不急著找伴，「感情不是很重要，目前還是以自己為主。」

嘻哈歌手呂士軒勇奪華語歌王及最佳華語專輯獎，頒獎人張清芳卻因為在典禮催促他「走快一點，時間很晚了」掀波，成了網友討論話題。對此呂士軒心情沒被影響，會後在臉書推銷自己的得獎作品：「這張專輯《好聲豪氣》專輯很好聽，我聽到現在還沒有膩，真的！」

暌違五年，陳以恆再度叩關金曲獎，回顧上一次僅以EP入圍，當時心裡總覺得不踏實，這回終於帶著一張完整專輯《罐頭塔》拿下台語歌王殊榮，讓他格外安心許多。

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