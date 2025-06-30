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娛樂 最新消息

周杰倫教山下智久說粵語 交流紅酒友情升溫

周杰倫（右）邀山下智久當嘉賓合唱，還誇他長得好看。（杰威爾提供）周杰倫（右）邀山下智久當嘉賓合唱，還誇他長得好看。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨晚在香港啟德體育園主場館完成第三場「嘉年華」世界巡迴演唱會，前晚第二場邀請到日本男神山下智久擔任嘉賓合唱《等你下課》，山下智久還請周董教他說粵語「我是靚仔」等話，教完後周董笑說：「回去他會不會以為我在亂教他什麼？」

演唱會上周董介紹嘉賓出場：「大家知道我認識的日本朋友不太多，不過認識這一位就夠了，讓我們歡迎山下智久。」

除了合唱《等你下課》，山下智久也獻唱自己的歌曲《Loveless》，演出後周董發文大讚山下智久：「他是我所認識的罕見藝術家之一，他不僅長得好看，而且真正謙虛和善良，這麼多年後，他仍然保持如此真誠，真是令人驚訝，這樣的真誠真的會感動人心，讓我們大家繼續支持他！」

前陣子周董和山下智久才一起同遊京都，這次則是兩人首次同台表演，外界好奇兩人交情怎麼會越來越好，周董表示因為他和山下智久都喜歡紅酒，而山下智久之前也主演關於紅酒的日劇《神之水滴》，兩人就從交流紅酒開始而熟識起來，友情升溫。

☆飲酒過量，有害健康☆

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