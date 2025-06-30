五月天狂賀Energy 阿信笑問缺人嗎

五月天特製金曲大獎盃送給Energy。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚在台北大巨蛋完成第三場「回到那一天」巡演，邀請到前晚剛在金曲獎得獎的Energy當嘉賓，還一起合唱「熱騰騰出爐」的年度歌曲《星期五晚上》，阿信開玩笑問Energy還有沒有缺人，笑說若加入他們，金曲得獎機率可能會高一點。

五月天大巨蛋演唱會獻唱許多歌迷喜愛歌曲。（相信音樂提供）

Energy成團23年首次贏得金曲獎，不忘感謝五月天，「如果沒有五月天暖心邀約，沒有Energy人生二刷的奇幻旅程！」

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Energy首次得到金曲獎，開心啃炸雞。（記者潘少棠攝）

五月天說雖然Energy沒有拿下最佳演唱組合獎，但在他們心中已是最佳演唱組合，阿信問Energy：「有沒有心理酸酸的？」阿弟說：「敬老尊賢！」阿信挑撥：「你是說動力火車老嗎？」但也恭喜他們奪下年度歌曲大獎，五月天還特製金曲大獎盃送給Energy，逗笑台下歌迷。

除了合唱《星期五晚上》，阿信還拱Energy唱新歌《馬上去》，笑說這是瑪莎的歌，因為聽起來像是《瑪莎去》。瑪莎也開玩笑說：「你們這首歌出來，我已經被使來喚去兩個禮拜了。」

Energy團員各自再談談得獎感言，阿信直呼聽了很感動，不過當阿弟對五月天說：「請接受我一拜。」阿信卻說：「獎金分我們一半。」

此外，Energy金曲慶功宴上，唱片公司特地為他們送上23支黃金炸雞腿，慶祝他們奪下出道23年首座金曲獎，也期許他們繼續成為「當紅炸子雞」。

成團23年，當中卻解散17年，Energy能重聚一起並奪下首座金曲獎，團員感觸很多，領獎時都擔心沒機會發表感言，團長牛奶發言較長，Toro虧他：「畢竟沒經驗，沒拿過，以為是他個人得獎。」

9月6、7日Energy將於高雄巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，7月20日則會去高雄流行音樂中心旁舉辦簽唱會。

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