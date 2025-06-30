導演點評《進行曲》3帥肉體 余杰恩野獸派 牧森和劉育仁情似BL

牧森（左起）、劉育仁、余杰恩出席北影閉幕片《進行曲》放映，3人在片中熱情揮灑青春。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北電影節閉幕片《進行曲》昨首映，電影聚焦建中樂旗隊真實故事，導演姜瑞智因拍過《角頭》系列，和很多男星合作過，昨逐一點評《進行曲》3位年輕男演員身材，並強調劇情非BL，逗樂眾人。

《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩等人為比賽脫上半身慢跑訓練，露出結實肌肉，姜瑞智形容3人肉體「各有千秋」，其中牧森是「亞洲擔當」有精瘦感，劉育仁胸肌大是「歐美擔當」，余杰恩則有性感胸腹毛，為野獸派形象，讓3人聽了受寵若驚。

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牧森和劉育仁在片中友情深厚，劉育仁透露拍攝期間，每週會住在牧森家，住了一個月，並說牧森喜歡去溪邊揣摩角色，兩人還一起躺在溪邊石頭上聊電影，讓同片的李李仁笑回：「聽起來很像BL！」

馬志翔（左）、李李仁在《進行曲》分飾學校主任和牧森的爸爸。（台北電影節提供）

李李仁在《進行曲》演單親爸，個性自卑壓抑，脾氣火爆，他透露老婆陶晶瑩日前看試片，虧他在家裡就很兇，根本將家中日常搬到銀幕上。

馬志翔化身嚴格教官，自豪是「顏值擔當」，表示沒為戲特別揣摩，年輕時也遇過嚴厲的訓導主任。他大推台片不只有青春愛情，《進行曲》講友情、親情都很透徹，值得一看。

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